O Serviço Secreto dos EUA gasta milhões de anúncios de emprego – CNN

O Serviço Secreto dos EUA divulgou um novo anúncio de emprego que custou à agência dois milhões de dólares, o dobro do que geralmente gasta em anúncios, informou a CNN no domingo, citando fontes. O anúncio foi exibido pela primeira vez durante o Super Bowl de domingo, os jogos anuais do campeonato da Liga Nacional de Futebol (NFL).

De acordo com o relatório, um anúncio de um minuto foi filmado pelo diretor de cinema de Hollywood, Michael Bay, conhecido por hits por sucessos de bilheteria como ‘Armageddon’, ‘Transformers’ e ‘Pearl Harbor’. As fontes alegaram que o clipe foi elaborado em apenas duas semanas. A CNN disse que havia enviado um pedido de registro de liberdade de informação para determinar o custo e o orçamento certos para o anúncio.

O anúncio foi exibido durante o desempenho do desempenho no Superdome em Nova Orleans. De acordo com a fonte perto da NFL, o tempo de anúncio foi doado, que supostamente foi garantido no último momento, o que significa que o Serviço Secreto não precisava pagar uma taxa adicional por sua transmissão.

Os anúncios que transmitem durante o Super Bowl, que são o evento mais assistido nos EUA, podem custar milhões de dólares. Os relatórios afirmam que o custo de um anúncio de 30 segundos transmitido na TV durante o jogo deste ano trouxe US $ 8 milhões.

Mais tarde, o Serviço Secreto publicou um clipe em sua conta oficial X. O anúncio agora é retratado como uma grande força necessária para soldados igualmente grandes para proteger seus líderes. Ele compilou imagens de agentes que trabalham em vários eventos oficiais, com líderes americanos ao longo dos anos. A narração observa que seus agentes garantiram a partida do Super Bowl deste ano, com a presença do presidente Donald Trump, o primeiro a se sentar no presidente dos EUA a participar do evento.

O vídeo também mostra imagens que podem ser consideradas aludindo às falhas mais proeminentes do Serviço Secreto, incluindo o discurso do presidente John F. Kennedy, que foi morto em 1963, e uma imagem de uma tentativa de assassinato em julho de 2024 em Trump e A gravação do presidente e do presidente registra registros Ronald Reagan, que foi baleado e ferido em 1981.













A agência não comentou o grande preço do anúncio, mas o recém -nomeado diretor da agência, Sean Curran, disse à CNN que ele tinha “Ele permitiu que a equipe identificasse o romance e uma abordagem intencional … para criar uma equipe nacional de homens e mulheres por trás do Serviço Secreto”. Antes de sua nomeação, Curran liderou os detalhes de Trump sobre o guarda -costas durante a última campanha da Casa Branca e estava entre os que se apressaram em proteger o então candidato durante uma tentativa de assassinar Butler, Pensilvânia.

Os usuários de mídia social comentaram rapidamente o anúncio. Embora muitos tenham elogiado a agência por seu registro de serviço, alguns destacaram suas falhas e questionaram se os lembretes deveriam estar envolvidos no anúncio. Alguns levantaram teorias da conspiração que alegaram que a agência teve uma mão em várias tentativas de assassinato dos líderes, enquanto outros se perguntavam quanto dinheiro dos contribuintes entrou em publicidade.