O showrunner do Penguin esclarece a ausência de Batman

Enquanto HBO’s O pinguim A série apresentou um grande número de ações principais de atores experientes como Colin Farrell e Cristin Milioti, não incluíram uma aparência de Robert Pattinson Batman. Dois meses após seu fim, Showrunner Lauren Refranco Ele saiu para abordar a ausência da cruzada do Cabo da minissérie.

“Batman não pode estar em todo lugar”, diz Pingüino Lauren Lefranc Showrunner

Em uma discussão recente, o renomado escritor de televisão revelou que o Batman de Robert Pattinson não afetou pessoalmente a série Penguin, já que o personagem não é onipresente ou possui nenhuma habilidade sobre -humana.

Enquanto conversava com Revista EmpireLauren Lefranc disse: “O que Matt reiterou desde o início é que é uma grande cidade, e Batman não pode estar em todo lugar. Não tem uma sensação de Spidey que antecipa. Mas o fato de não vermos Batman em nosso programa não significa que ele não esteja consciente ou indiferente Livro de quadrinhos)

No entanto, Lefranc confirmou que as consequências das ações de pinguim na série Reverben em torno de Gotham City, o suficiente para chamar a atenção de Batman. “Os eventos que ocorreram na cidade de Gotham e as repercussões que os acompanham levarão ao próximo filme”, ​​disse ele.

Enquanto isso, Colin Farrell já confirmou que o Penguin terá cerca de “cinco ou seis cenas” na próxima sequência de Pattinson Batman. O filme está atualmente a caminho de começar a produção em algum momento no final deste ano. Embora o Batman – Parte II tenha sido inicialmente programado para um lançamento em outubro de 2026, o filme agora aparentemente atrasou até 2027. Trapos discussão.

Além disso, os detalhes do enredo na sequência tão aguardada continuam permanecendo em segredo. Embora Batman de Robert Pattinson e Farrell Penguin definitivamente bloqueie as cabeças no próximo projeto Reeves DC, que chegará aos cinemas em 1º de outubro de 2027.

Originalmente informado pelo suporte Rastogi em Super -herói.