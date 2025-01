Jacarta – Reação inesperada de Tommy Welly ou familiarmente conhecido como Bung Towel, que repentinamente se tornou viral após a demissão de Shin Tae-yong (STY) do cargo de técnico da seleção indonésia na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Bung Towel, conhecido por criticar abertamente o desempenho do STY, optou por permanecer em silêncio quando questionado sobre uma resposta sobre a decisão do PSSI.

Em um vídeo enviado pela conta do Instagram @banditfootballindonesia, Bung Towel parece estar sentado relaxado enquanto toma café.

Quando um de seus colegas lhe perguntou se ele estava satisfeito com a decisão de demiti-lo, Bung Towel apenas sorriu um pouco, sem dizer uma palavra.

 O silêncio de Bung Towel sobre a demissão de Shin Tae-yong está ganhando atenção Foto: Instagram @banditfootballindonesia

Essa ação silenciosa imediatamente tornou a atmosfera ainda mais emocionante, especialmente quando Bung Towel apenas sorriu amplamente quando questionado se seguiria os passos do treinador Justin, que também optou por permanecer em silêncio ao falar sobre STY.

Não parou por aí, outro momento interessante ocorreu quando Bung Towel foi convidado a expressar suas esperanças em relação ao novo técnico da seleção indonésia.

Em vez de falar longamente, ele simplesmente ergueu os dois polegares, gesticulando com os dois polegares em apoio, sem dizer uma palavra.

Bung Towel e duras críticas a Shin Tae-yong

Durante a liderança de Shin Tae-yong, Bung Towel foi frequentemente a figura mais vocal ao expressar críticas ao técnico sul-coreano.

Seus comentários duros costumam gerar debates entre os torcedores do futebol nacional. Muitas pessoas pensam que Bung Towel tem sentimentos pessoais em relação ao STY, embora isso nunca tenha sido expresso diretamente.

A decisão de Bung Towel de permanecer em silêncio desta vez também causou diversas reações dos internautas. Muitas pessoas pensam que suas ações silenciosas são na verdade “mais barulhentas” do que os comentários mordazes que ele costuma fazer.

Alguns internautas argumentaram mesmo que a resposta silenciosa de Bung Towel era uma forma de crítica velada às políticas do PSSI.

Foi relatado anteriormente que a demissão de Shin Tae-yong foi anunciada oficialmente pelo Presidente Geral do PSSI, Erick Thohir, em uma conferência de imprensa na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Erick enfatizou que esta decisão foi tomada em prol de um futuro melhor para o Partido Nacional. Equipamento.

“É claro que o que estamos fazendo hoje é para o bem da seleção nacional. “Se você olhar, o PSSI nos últimos um ou dois anos teve um programa muito consistente”, disse Erick Thohir em entrevista coletiva transmitida pelo YouTube PSSI TV.

Erick acrescentou que embora Shin Tae-yong tenha feito contribuições positivas durante o seu mandato, uma avaliação completa ainda era necessária. Segundo Erick, a Seleção Nacional precisa de um líder que seja mais eficaz na implementação de estratégias e na construção de uma boa comunicação com os jogadores.

“Vemos a necessidade de um líder que possa implementar melhor as estratégias acordadas pelos jogadores, uma melhor comunicação e, claro, uma melhor implementação do programa geral da selecção nacional”, sublinhou Erick.

Confirmou que o PSSI procurará imediatamente um novo treinador que não só seja fiável na elaboração de estratégias, mas também capaz de compreender a dinâmica da equipa como um todo e de comunicar de forma eficaz.

“Então isso é uma melhoria, para que possamos voltar à nossa luta para chegar à Copa do Mundo, vamos tentar superar todas as deficiências da forma mais crítica possível, porque o objetivo principal é a Copa do Mundo. porque esta equipe não pertence a ninguém além da Indonésia”, concluiu Erick.