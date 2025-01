O sistema de entretenimento Keanu Reeves começa a filmar, o elenco cheio de estrelas acabadas

O sistema de entretenimento está inativoUma nova sátira escura estrelada por Keanu Reeves, começou a filmar. A principal fotografia está em andamento em Budapeste. As filmagens devem durar mais de 70 dias até maio de 2025.

A comédia negra acontece em um voo entre a Inglaterra e a Austrália. Quando o sistema de entretenimento do avião é quebrado, os passageiros são forçados a lidar com o tédio. O filme usará um verdadeiro Boeing 747 no set.

Reeves não apareceu em um filme de ação ao vivo de John Wick: Capítulo 4 de 2023. Reeves repetirá Wick na próxima bailarina do filme Spin-Off, que abre nos cinemas em 6 de junho de 2025. Reeves recentemente expressou o papel da sombra na sombra em Sonic em Sonic em Sonic em Sonic the Hedgehog 3.

Quem está no sistema de entretenimento está no elenco?

Reeves lidera um elenco cheio de estrelas que apresenta Kirsten Dunst, Daniel Brühl, Nicholas Braun, Samantha Morton e Tobias Menzies.

O restante da equipe inclui Connor Swindells, Daniel Webber, Wayne Blair, Dan Wyllie, Lindsay Duncan, Allan Corduner, Sofia Tjelta Sydness, Erin Ainsworth, Myles Kamwendo, Sanna Sundqvist, Elle Piperne.

Ruben Östlund, nomeado Oscar, escreve e instrui que o sistema de entretenimento está inativo. Isso marca o segundo filme em Östlund, após o triângulo de tristeza de 2022, que venceu a palmeira de ouro no Festival de Cinema de Cannes 2022. Triângulo de tristeza Ele recebeu três indicações para o Academy Awards: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original.

Os outros filmes de Östlund incluem a praça, a Force Mageure, o Play, o Invelly e o guitarra mongolóide.

O sistema de entretenimento é produzido pela Plattform Production (Suécia), filmes essenciais (Alemanha) e Parisienne de Production (França). Os co -produtores são o filme da BBC, filme I Väst, Sveriges Television, ZDF/Art, France Cinéma, SF Studios, Eye Eye Pictures (Noruega) e Paloma Productions (Dinamarca).

O A24 ganhou os direitos americanos do filme em um acordo de oito dígitos em Cannes no ano passado.