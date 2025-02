O sistema de freio teve um erro, Kai: as operações de Soapbek LRT retornaram ao normal

Yakarta, Viva – O PT KAI transmitiu um pedido de desculpas pelos inconvenientes experimentados pelos usuários do Jabodebek LRT, devido aos distúrbios operacionais que ocorreram nas relações TS 17 SN 45 Dukuh Hamlet em Bni-Harjamukti.

O gerente de relações públicas do Jabodebek LRT, Mahendro Trang Bawono, disse que o trem estava enfrentando obstáculos no sistema de frenagem na plataforma 1, Rasuna, disse que a estação de cerca de 13,53 Wib, para que a viagem não possa continuar.

“Como resultado da perturbação, a plataforma Rasuna 1 disse que a emissora não pôde ser aprovada”, disse Mahendro em seu comunicado no sábado, 8 de fevereiro de 2025.

 Ilustração de carruagens femininas em Soapbek LRT

Como um esforço para dirigir, o LRT Soaps implementou brevemente a engenharia de viagens. Os usuários da estação de Dukuh Bni para Jatimulya e Harjamukti Transit na estação BJB do Pancoran Bank, então os trens mudam de acordo com o objetivo da viagem.

“O mesmo também se aplica aos usuários da direção de Harjamukti e Jatimulya a Dukuh Bni Cutards”, disse Mahendro.

O processo de gerenciamento de perturbação requer um tempo relativamente longo devido à existência de um sistema elétrico sob a rota JBOBEK LRT. Para manter a segurança dos policiais e manter a operação do Soapbek LRT para servir os usuários, a gerência é realizada com muito cuidado e prioriza os aspectos de segurança.

As etapas de recuperação são realizadas em etapas para garantir que as operações retornem com segurança.

“Desde 17.57, o ocidental da Indonésia, todos os serviços do Jabodebek LRT retornaram ao normal e a viagem está funcionando novamente de acordo com o calendário especificado. Kai se compromete a continuar melhorando a confiabilidade do serviço e garantindo um seguro, confortável e seguro para todos os usuários .