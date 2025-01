O sistema duplo de energia cria obstáculos em resposta à crise de saúde em Rajouri: MLA Javid Iqbal Chowdhary

O líder da Conferência Nacional (NC), Javid Iqbal Chowdhary, e o MLA do distrito eleitoral de Badhal em Rajouri, uma região atingida por uma doença misteriosa que deixou 17 mortos, alegaram na quinta-feira (23 de janeiro de 2025) que o sistema de duplo poder estava criando obstáculos em resposta. para a crise.

“Há uma disputa política entre o Centro e o governo J&K. Existe um sistema duplo de poder que está a criar obstáculos à resolução da crise. O Ministro-Chefe não tem poderes completos. A burocracia de topo não está sob o comando do CM. Existe um jogo de culpa. Infelizmente, as pessoas estão sofrendo”, disse ele.

Ele alegou que os três moradores mais afetados não poderiam ser transferidos para o Instituto de Pós-Graduação de Educação e Pesquisa Médica (PGIMER), em Chandigarh, devido a um “choque de egos”.

“A crise atual deveria ser declarada uma emergência nacional. Não deveria haver nenhuma política sobre isso ou qualquer choque de egos. Infelizmente, apesar dos nossos esforços, não conseguimos transferir duas meninas afectadas para Chandigarh. Isso ocorreu apesar da carta de encaminhamento do vice-comissário, Rajouri. O sistema duplo de poder está brincando com a vida do homem comum. As pessoas precisam acordar e acabar com esse duplo poder”, afirmou o MLA.

O NC MLA disse que as pessoas afetadas deveriam ser transferidas para Chandigarh porque “o PGIMER oferece tratamento avançado e instalações de testes rápidos”. “O paciente, Ajaz Ahmad, que foi transferido para o PGIMER, Chandigarh, estava respondendo bem à medicação. Ele está estável agora. Uma das três meninas, que foram admitidas na Faculdade de Medicina do Governo, Jammu, também deveria ser transferida”, disse Chowdhary.

O MLA exigiu uma ambulância aérea permanente para a área afetada e pessoal médico adicional para o centro de saúde na aldeia de Badhal, em Rajouri. “Levamos a crise a sério e trabalhamos 24 horas por dia. Esperamos um avanço em breve. O centro de quarentena criado visa quebrar a cadeia alimentar da população afetada. “Parece que as neurotoxinas estavam subindo na cadeia alimentar da população”, acrescentou.

Enquanto isso, fontes oficiais disseram que a proposta apresentada pelo ministro-chefe Omar Abdullah para anunciar o tratamento ex gratia às famílias afetadas estava pendente de aprovação perante o Raj Bhawan.

Nos últimos 50 dias na cidade, até 17 pessoas morreram e pelo menos 31 foram afetadas por doenças inexplicáveis. Badhal é uma vila montanhosa a cerca de 55 km da sede de Rajouri e a 145 km da cidade de Jammu. Até agora, várias agências de testes locais e nacionais descartaram qualquer propagação da doença. A maioria dos pacientes, segundo as autoridades, queixou-se de febre alta, dores no corpo, vómitos e inconsciência.