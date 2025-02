O sistema UNC elimina os requisitos do curso DEI após as ordens de Trump

O sistema UNC elimina os requisitos do curso DEI após as ordens...

As universidades públicas da Carolina do Norte devem eliminar todos os requisitos de crédito do curso vinculado à diversidade, equidade e inclusão (DEI) após a ordem executiva do presidente Trump assinado mês passado.

O vice -presidente sênior de questões legais do sistema UNC e o consultor geral Andrew Tripp escreveram em um memorando na quarta -feira, 17 ministros estrangeiros em todo o estado, que “todos os requisitos de educação geral e os requisitos de maior especificação exigida pela conclusão do curso do curso dos créditos relacionados à diversidade, equidade e inclusão, ou qualquer outro tema identificado na seção VII da política de igualdade é suspenso.

Tripp alertou no memorando, que obteve a colina, que as instituições correm o risco de “colocar em risco mais de US $ 1,4 bilhão em fundos críticos da pesquisa federal” se não cumprirem a ordem executiva chamada “conclusão de discriminação ilegal e restaurar o oportunidade com base no mérito.

Um chanceler pode permitir uma isenção de “requisitos individuais específicos, mas não existe essa renúncia à educação geral disponível”.

Tripp também escreveu que os alunos já se registraram em um requisito de programa agora suspenso “será considerado imediatamente convertido em um requisito eletivo geral”.

Os alunos podem permanecer no curso ou se aposentar sem penalidades.

“Em todos os eventos, a graduação de qualquer aluno será adiada ou adiada para não satisfazer um

Requisito de currículo ou programa suspenso descrito neste memorando; desde que o aluno ainda esteja atendendo ao tempo mínimo de crédito estabelecido pela Seção 400.1.5 (r) ”, disse Tripp no ​​memorando de 3 páginas.

“Todos os processos de registro da universidade no futuro, para um semestre de verão, outono, outono ou qualquer outro semestre acadêmico, cumprem este memorando”, acrescentou.

Um porta -voz do sistema UNC disse ao The Hill em comunicado enviado por e -mail que “como as instituições em todo o país, estamos avaliando mudanças recentes na política federal e garantindo que nossas universidades possam continuar recebendo fundos federais de que dependem”.

“Isso não afeta nenhum conteúdo do curso; Ele suspende qualquer requisito para os cursos DEI como condição de graduação ”, acrescentou o porta -voz.

Fonte