O site da Kanye West fechou sobre o Merch Swastic

A plataforma de comércio eletrônico do Shopify removeu a loja da web do rapper e designer de moda americano Kanye West depois que a última reduziu seu estoque a uma única camiseta.

A plataforma, que hospedou Yeezy.com, confirmou na terça -feira a remoção da mídia americana.



“Este comerciante não se envolveu em práticas comerciais autênticas e violou nossos termos, por isso os removemos do Shopify”. O representante do Shopify disse que o Hollywood Reporter e Business Insider, sem dar uma explicação que violou regras precisas.

Na segunda -feira, West, também conhecido como YE, transmitiu um anúncio do Super Bowl em 30 segundos promovendo seu site. A loja ofereceu inicialmente vários produtos, mas na terça-feira os suprimentos foram reduzidos a um item, a saber, uma camiseta branca de US $ 20 decorada com uma suástica e marcada com ‘HH-01’.









A Aversão League, a organização de defesa americana contra a discriminação, chamou a aparente referência “HH-01” à Heil Hitler Salute.

Na semana passada, West postou uma onda de mensagens em x dizendo “Nazista” e expressando o seu próprio “amor” Para Adolf Hitler. O rapper também insistiu nisso “Os tipos estéreo racistas (sic) existem por um motivo e são verdadeiros”. A maioria dos empregos ofensivos voltados para a comunidade judaica e continha várias reivindicações anti -semitas.

Também na terça -feira, o ex -funcionário da Yeezy entrou com uma ação contra a West e sua empresa, citando discriminação e assédio no local de trabalho. O processo alega que o oeste enviou textos anti -semíticos, incluindo mensagens como “Bem -vindo ao primeiro dia de trabalho para Hitler” e “Salve Hitler.” O promotor, que é judeu, também o acusou de comportamento mizoginista e abuso emocional.

Esta não é a primeira vez que West, vencedora de 24 artes do prêmio Grammy, enfrenta uma reação de retorno por comportamento anti-semita. Em 2022, ele foi suspenso de X, então conhecido como Twitter, por causa de observações semelhantes e perdeu grandes parcerias com marcas como Adidas e Gap 18. No início deste mês, o estilista russo Sr. Rubchinsky terminou a colaboração com Yeezy.

West falou publicamente sobre suas lutas pela saúde mental. Em uma entrevista recente, Podcasta retornou às suas declarações anteriores sobre o transtorno bipolar, alegando que ele era autista. 2020. Ele descobriu que lutava com o alcoolismo, descrevendo -se como um “Função de alcoólatras”.