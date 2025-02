Um soldado que retorna ao culto de sua casa depois que as férias desapareceram, disseram as autoridades no domingo (2 de fevereiro de 2025).

O Riflero Abid Bhat deixou sua casa em Chittergul, no distrito de Anantnag, para informar o serviço em Rangerth no sábado, disseram autoridades.

Eles disseram que o soldado não relatou no campo até esta manhã, após o que houve uma queixa de pessoas desaparecidas diante da polícia.

Mais detalhes eram esperados, acrescentaram.