O sorriso de Kendrick Lamar e o momento de ‘Say Drake’ do Super Bowl se torna viral no Tiktok

Kendrick LamarO desempenho da parte parcial do Super Bowl teve muitos momentos memoráveis, mas sua linha “Say Drake” apreendeu particularmente as redes sociais. Uma breve carta endereçada a Drake, junto com o sorriso de conhecimento de Lamar, rapidamente se tornou uma sensação viral em Tiktok.

Há mais detalhes sobre o momento viral de Kendrick Lamar.

Kendrick Lamar se torna viral em Tiktok depois de um momento de ‘Drake’

O show de tempo parcial do Kendrick Lamar Super Bowl já foi um evento importante, mas um momento específico se tornou viral na internet. Enquanto fazia “Not Like Us”, uma pista dissameiada a Drake, Kendrick Lamar entregou a linha agora viral, “Di, Drake, eu ouço você quando jovem”, com um sorriso que instantaneamente se tornou material de meme. O clipe se espalhou rapidamente através de Tiktok, alimentando inúmeras reações e edições.

O desempenho foi significativo além do drama. “Não como nós” foi uma parte importante da disputa pública de Lamar com Drake em 2024, com muitos fãs vendo -o como um momento importante em sua batalha de rap. Em particular, a música gritou Drake sobre acusações controversas, incluindo o suposto comportamento predatório e apropriação cultural. Dada a história por trás da música, a decisão de Lamar de interpretar a música em uma das maiores etapas do mundo causou considerável atenção.

O momento “Say Drake” rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Muitas pessoas estão fazendo edições, comparações e piadas centradas em Drake. Alguns até compararam o sorriso de Lamar com o sorridente emoji de força dental, que aumenta a onda de discussão on -line.

Não está claro se Drake responderá, mas o programa de tempo de tempo de Lamar se certificou de que “não como nós” permanecesse no centro das atenções. Drake esteve em Melbourne, Austrália, por sua vitória na turnê Anita Max, enquanto o Super Bowl ocorreu em Nova Orleans. Enquanto os chefes jogavam contra os Eagles, ele estava agindo no palco em outro país. Até agora, ele não reagiu ao show de tempo de Kendrick Lamar, que deu a ele alguns tiros.