O status do Monte Ibu em Halmahera Ocidental foi atualizado para Cuidado após outra erupção

Halmaera Ocidental, VIVA – O estado do Monte Ibu na Ilha Halmahera, Maluku do Norte, que anteriormente estava em Alerta, foi agora convertido para Aviso ou Nível IV. Nas últimas duas semanas, o Monte Ibu sofreu um aumento na atividade vulcânica.

A subida de estatuto foi veiculada pelo Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos (PVMBG), Agência Geológica do Ministério da Energia e Recursos Minerais. O Estado de Alerta foi declarado devido a um aumento significativo na atividade vulcânica durante 1 a 14 de janeiro de 2025.

Os resultados da monitorização visual e instrumental do PVMBG mostram que houve um aumento na atividade vulcânica no Monte Ibu. Assim, o nível de atuação passa do Nível III (Alerta) para o Nível IV (Awas) a partir de quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

 Erupção do Monte Ibu, Regência de Halmahera Ocidental, Província de Maluku do Norte (doc: BNPB)

Isso aconteceu após a erupção matinal às 07h11 WIT. Durante a erupção, a altura da coluna eruptiva foi observada cerca de 4.000 m acima do pico.

Ainda assim, o PVMBG aconselha as pessoas em redor do Monte Lbu, incluindo visitantes turísticos, a não se envolverem em actividades, escalarem ou aproximarem-se do Monte Lbu num raio de 5 km e num sector de 6 km da abertura da cratera na parte norte da cratera activa do Monte Lbu. Lbu.

Além disso, em caso de queda de cinzas, é recomendado o uso de máscaras e óculos para pessoas que realizam atividades fora de casa.

“Até agora fizemos recomendações para não haver atividade dentro do raio de expansão setorial de 6 quilômetros em direção à cratera ativa na parte norte do Monte Ibu”, disse o chefe da Agência Geológica, Muhammad Wafid, em seu comunicado na quarta-feira. 15 de janeiro de 2025.

“Funcionários do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos (PVMBG) em Halmahera Ocidental estão em alerta máximo para relatar quaisquer desenvolvimentos nas atividades do Monte Ibu”, continuou ele.

Além disso, o PVMBG também apelou aos residentes à volta do Monte Lbu para estarem conscientes do potencial de lava nos rios originários do topo do Monte Lbu, especialmente se houver chuvas fortes no topo.

“Espera-se que as pessoas ao redor do Monte Ibu permaneçam calmas e não sejam provocadas por rumores sobre a erupção do Monte Ibu.