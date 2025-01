O Subcomitê de Gabinete aprova a declaração de quatro áreas florestais como zonas ecologicamente sensíveis

O subcomité do Gabinete, numa reunião realizada quinta-feira sob a presidência do Ministro do Ambiente, Eshwar Khandre, aprovou a declaração de zonas eco-sensíveis para quatro áreas florestais.

Eles são o Santuário de Vida Selvagem Bhadra no distrito de Chikkamagaluru, o Santuário de Lobos Bankapura em Koppal, o Santuário de Vida Selvagem Uttaregudda em Chitradurga e o Santuário de Ursos Arsikere no distrito de Hassan.

Sem obstáculos para o público.

Khandre disse que declarar zonas eco-sensíveis em torno dos santuários de vida selvagem não causaria qualquer obstáculo ao público ou aos habitantes locais.

Acrescentou que em quatro dos santuários de vida selvagem do Estado, a zona ecossensível variaria de um mínimo de 1 km a um máximo de 10 km. Contudo, em áreas com assentamentos humanos ou terras privadas, a zona seria limitada a apenas 1 km, garantindo que os habitantes locais e os agricultores não enfrentassem inconvenientes.

De acordo com as orientações do Ministério das Florestas, Ambiente e Alterações Climáticas, as atividades em áreas eco-sensíveis são classificadas como promovidas, regulamentadas e proibidas.

Atividades promovidas

Nas atividades promovidas não existem restrições a atividades como a agricultura existente, a agricultura biológica, a horticultura e a instalação de painéis solares.

As atividades regulamentadas incluem ecoturismo, casas de família, resorts, hotéis, escolas, hospitais, prédios governamentais, construção civil, instalação de cabos elétricos e infraestrutura.

Estas actividades exigem que as propostas sejam apresentadas ao comité do Comissário Regional e as operações só podem começar após a obtenção da aprovação.

Atividades proibidas

As atividades proibidas incluem eliminação de resíduos perigosos, indústrias de categoria vermelha que causam poluição sonora e atmosférica, mineração comercial, estabelecimento de serrarias e colheita comercial de produtos florestais. O corte de árvores nestas áreas requer aprovação prévia ao abrigo da Lei de Conservação de Árvores.