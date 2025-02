O suposto atacante do italiano parou em Lanzarote

O homem foi parado na noite passada depois das 23:00 em Lanzarote Agents Guarda Civil como suposto autor do italiano Salvatore Sinagra, 30 anos, atualmente hospitalizado na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário de Gran Canaria, Dr. Negrin, Relatório de Fontes de Investigação da ANSA .

O suspeito, cujos detalhes não foram fornecidos, é questionado nessas lições por uma guarda civil, que investiga a agressão brutal realizada em 26 de janeiro no bar Playa del Carmen, um dos principais resorts turísticos da Ilha Canar.

Agência ANSA Agência ANSA Loser italiano em Canary, vida pendurada no tópico – Notícias – Ansa.it No Trinta e Coma Favignan. Pai: “infectado sem sentido” (ANSA)

Reprodução reservada © Copyright ANSA