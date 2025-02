A escuridão do Talibã chega às mulheres afegãs e as priva de uma voz importante. Radio Begum, um emissor que promove a educação e a autorização de mulheres e alcançando quase todo o Afeganistão com sua transmissão, foi forçado a fechar. Era uma operação aérea óbvia na sede de Cabul, que também levou à prisão de dois funcionários. Entre outras coisas, as acusações são cooperar com a TV no exterior: uma coisa considerada inadmissível em um país que tem sido dominado como a interpretação mais sombria da Sharia por mais de três anos.

Eles eram líderes de rádio Begum que condenaram Blitz do Taliban que levou a programação sombria. “Oficiais da Direção Geral H Inteligência com a assistência do Ministério da Informação e Cultura, como um todo, se desintegrou em Cabul”, disse o emissor, acrescentando que as autoridades prenderam dois funcionários “que não têm gerente de posição” e confiscaram computadores , discos difíceis e telefones. Nada mais foi adicionado para colocar em risco a segurança dos funcionários, mas as autoridades começaram um apelo para “cuidar deles e emiti -los o mais rápido possível”.

A versão do Taliban é tal que o bagagem foi responsável por “múltiplas violações, incluindo o fornecimento de materiais e programas para a estação de TV no exterior” e a transferência de conteúdo por transmissores estrangeiros. “Uso incorreto da licença” que levará a “suspensão” ainda mais até que haja outra investigação.

A Radio Begum foi fundada em 8 de março de 2021, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, empresária e jornalista Hamida Aman. Com 24 horas por dia, 7 dias por semana, que incluíam cursos educacionais para estudantes do ensino médio e secundário, especialmente focados em meninas que foram impedidas de chegar à educação formal desde o retorno ao poder do Taliban em agosto. Essas lições foram transmitidas pela manhã e à tarde da tarde, duas línguas oficiais do Afeganistão. Em 2024, a Begum TV foi lançada, entre outras coisas, um canal de satélite com sede em Paris, em parte do Parcialmente Malala Fund, uma organização nascida em um impulso ativista Pechistana Nobel.

A Radio Begum sempre afirmou que nenhuma atividade política jamais participou e está simplesmente “determinada a servir o povo afegão e mais especificamente as mulheres afegãs”. No entanto, a emancipação das mulheres em si é uma violação da lei islâmica, de acordo com o Taliban, que impôs amplas restrições às mulheres, as excluiu de uma vida pública de um emirado reconstruído. O “sexo do apartheid” é um relatório da ONU que se deteriora mais próximo da liberdade da imprensa, que, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, causou coagulação no Afeganistão em completo isolamento internacional.

