O cão guardião da assistência americana ao Afeganistão disse que o Taliban não tem direito legal a bilhões de dólares em fundos reservados para o país porque não são reconhecidos como seu governo e estão sob sanções.

Em seu último relatório divulgado na sexta -feira (31 de janeiro de 2025), o Escritório do Inspetor Especial da Reconstrução do Afeganistão, ou Sigar, também disse que o governo e o Congresso do Presidente Donald Trump podem querer examinar que ele retorna quase US $ 4 Um bilhão destinado ao Afeganistão à “custódia e controle” do governo dos Estados Unidos.

Em 2022, os Estados Unidos transferiram US $ 3,5 bilhões nos ativos do Banco Central Afeganistão anteriormente congelados nos Estados Unidos para o fundo suíço para o povo afegão. O fundo cresceu para quase US $ 4 bilhões desde então, de acordo com o inspetor -geral.

Embora não tenham sido feitos pagamentos que beneficiarão os afegãos, o fundo pretende proteger e estabilizar a economia em seu nome.

“O Talibã quer esses fundos, mesmo que não tenham direito legal para eles, uma vez que os Estados Unidos não os reconhecem como o governo do Afeganistão, eles estão na lista de terroristas globais especialmente designados e estão sob sanções dos Estados Unidos e dos Estados Unidos e do Un “. Referido relatório.

Em resposta ao relatório no sábado, o Ministério da Economia do Afeganistão disse que mais de US $ 9 bilhões em reservas de moeda do Afeganistão haviam congelado e alertaram que qualquer ação dos EUA sobre a alocação, uso ou transferência dessas reservas era inaceitável.

Ele instou a comunidade internacional a devolver dinheiro ao banco central para garantir a estabilidade do país.

O ministério também disse que os gastos americanos não tiveram um impacto significativo na economia afegã.

O relatório de Sigar segue a decisão de Trump de congelar a ajuda externa por 90 dias, aguardando as críticas para determinar se os projetos estão alinhados com seus objetivos políticos.

Segundo o relatório, os Estados Unidos gastaram quase US $ 3,71 bilhões no Afeganistão desde que se aposentou do país em 2021. A maior parte disso foi para as agências da ONU.

Outros US $ 1,2 bilhão permanecem disponíveis no tubo para um possível desembolso, de acordo com o relatório.

A assistência humanitária dos Estados Unidos pode ter “roubado a fome” diante do colapso econômico, mas não se deteriorou o Taliban a levar os americanos como reféns, desmantelando os direitos das mulheres e meninas, censurando a mídia, permitindo que o país se tornasse Um “Haven Terrorist Safe”, e apontando para ex -funcionários do governo afegão, acrescentaram o cão de guarda.

Os Estados Unidos ainda são o maior doador do Afeganistão, mas o relatório diz que grande parte do dinheiro é tributado ou desviado.

“Quanto mais o dinheiro da fonte se afasta, menos transparência existem”, disse Chris Borgeson, vice -inspetor de auditorias e inspeções no cachorro guardião, ele disse A imprensa da associação Em agosto passado.

Enquanto isso, as autoridades do Afeganistão no sábado (1º de fevereiro de 2025) esclareceram as circunstâncias por trás da aquisição do único hotel de luxo no país.

A Diretoria Geral de Corporações do Estado disse que uma marca internacional de hotéis, Serena, havia assinado um acordo em 2003 com os Serviços de Promoção do Turismo do Afeganistão. Este contrato foi rescindido pela Emirates Hotel Company em dezembro passado. O hotel continuou suas operações desde então.

“Para padronizar ainda mais seus serviços, a Emirates Hotels Company assinou um acordo com uma empresa internacional que tem uma vasta experiência na indústria hoteleira”, disse a direção de sua conta oficial X. serviços profissionalmente e padronizados.

O nome da empresa internacional não foi mencionado.