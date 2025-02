O TDP reina nas eleições para organizações locais urbanas

O Partido Telugu Deam consolidou seu controle sobre as empresas e municípios municipais no estado em que as eleições foram realizadas para os cargos de prefeitos, presidentes e vice -presidentes, segunda -feira.

O candidato independente, Syed Tahseen, foi escolhido anexado à Corporação Municipal de Nelore com o sólido apoio dos conselheiros do TDP.

O partido no poder registrou uma vitória enfática no município de Hindupur, uma vez que seu candidato Ramesh Kumar foi eleito presidente com o apoio de 21 conselheiros e MLA Nandamuri Balakrishna e MP BK Parthathi.

Os candidatos do TDP Pappu Umamaheswara Rao e V. Durga Bhavani foram eleitos prefeitos da Corporação Municipal de Eluru.

A eleição em anexo do prefeito de Tipruati foi adiada para 4 de fevereiro devido à falta de quorum e à escolha do vice -presidente em Piduguralla também adiou a mesma data que anteriormente devido a razões técnicas.

O comissário eleitoral estadual Nilam Sawhney disse em um comunicado à imprensa que o processo eleitoral foi concluído em todas as organizações locais urbanas (ULB) para as quais a notificação foi emitida, exceto a Corporação Municipal de Tipati, Nandigama, Tuni e Municipalities de Pidugulla e Palakonda Nagar, Panchayat.