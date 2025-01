O tempo está se esgotando para a ajuda de Biden à Ucrânia e para as ameaças nucleares de Putin

Assim que 2024 chegou ao fim, o Pentágono anunciado um novo pacote de ajuda militar de 2,47 mil milhões de dólares para a Ucrânia. O pacote consiste em 1,25 mil milhões de dólares provenientes da Autoridade de Aposentação Presidencial e em 1,22 mil milhões de dólares adicionais provenientes da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia. O seu objectivo é “dotar a Ucrânia de capacidades adicionais… incluindo mísseis para defesa aérea, munições para sistemas de foguetes e artilharia; e armas antitanque.” A vice-secretária de imprensa do Departamento de Defesa, Sabrina Singh, também observou que a última parcela de assistência foi o 73º pacote de redução do governo, bem como o 23º pacote fornecido pela Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional.

Os opositores desta última transferência argumentam que a administração Biden está a fornecer todo o apoio possível a Kiev antes do seu mandato terminar em 20 de janeiro. Este parece certamente ser o caso no que diz respeito à Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, que o novo pacote esvazia dos fundos disponíveis.

No entanto, o pacote não esgota os 5,6 mil milhões de dólares em financiamento disponível da Autoridade de Redução Presidencial. Além disso, parece improvável que a administração reduza esse financiamento a zero antes da equipa de Trump tomar posse. Como um “oficial sênior de defesa” anônimo admitido No mês passado, “5,6 mil milhões de dólares é uma quantidade substancial de autoridade… poderia haver autoridade restante que poderia ser transferida e disponibilizada para utilização pela próxima administração”.

Isso, claro, depende de a administração Trump estar disposta a continuar o apoio dos EUA à Ucrânia e, mesmo que estivesse, se o faria no mesmo grau que o seu antecessor.

O mais recente pacote de ajuda à Ucrânia é notável pelo que não inclui: ATACMS de longo alcance, ou mesmo a versão de curto alcance do sistema; Aeronaves F-16; Baterias de mísseis Patriot; sistemas adicionais de defesa antimísseis HIMARS (além de munições para HIMARS já na Ucrânia); e veículos blindados de qualquer tipo.

Tanto os HIMARS como os antigos mísseis Hawk Fase III incluídos na última transferência não estão à altura da tarefa de abater mísseis balísticos, como os novos. míssil oreshnik que a Rússia começou a disparar contra alvos ucranianos em meados de Novembro. Embora a Rússia alegue que o Oreshnik não pode ser abatido pelas actuais defesas aéreas ocidentais, a Ucrânia contra-argumentou que derrubou o míssil, presumivelmente com o Patriot PAC-3 que utiliza actualmente. É difícil compreender porque é que a administração hesitou em enviar Patriotas mais atualizados para Kiev, dado que o Patriot é obviamente um sistema puramente defensivo, dado o seu medo não tão secreto de que Trump interrompa toda a assistência militar a Kiev.

Só podemos concluir que, mesmo na décima primeira hora do seu mandato, a administração Biden continua temerosa de uma resposta nuclear russa se melhorar a qualidade e a capacidade das armas que transfere para a Ucrânia, ou aumentar o armamento avançado que Kiev já possui. No entanto, já deve estar claro que o barulho do sabre nuclear de Putin foi apenas isso e nada mais. E com Trump a tomar posse em menos de três semanas, é altamente improvável que Putin faça alguma coisa para inflamar a nova administração.

Embora Trump tenha sido frequentemente acusado de agir como um valentão, há poucas evidências de que, como o valentão clássico, ele possa ser facilmente intimidado. Em contraste, Trump não hesitou em ordenar operações militares contra adversários que ele acreditava estarem a agir contra os interesses americanos, tal como os definiu durante o seu primeiro mandato.

Trump certamente não demonstrou medo de retaliação iraniana quando ordenou o ataque com drones em Bagdad que matou o líder da Força Quds, Qasem Soleimani. E não hesitou em trocar insultos com o ditador norte-coreano Kim Jong Un depois de três reuniões fracassadas entre os dois. Putin certamente sabe que quaisquer ameaças que possa fazer contra os Estados Unidos liderados por Trump apenas resultariam em contra-ameaças por parte do presidente, e poderiam muito bem levar Trump a autorizar ajuda à Ucrânia que de outra forma não teria aprovado.

Provavelmente havia menos nas ameaças nucleares da Rússia do que a administração Biden pensava delas; o presidente e a sua equipa levaram essas ameaças demasiado a sério. Consequentemente, os envios de sistemas de armas avançados críticos que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, solicitara com urgência durante mais de dois anos, foram dissuadidos e atrasados.

Permanece incerto se Trump manterá o apoio americano a Kiev. Mas o que é certo é que ameaças de qualquer tipo não deterão o novo presidente.

Dov S. Zakheim é consultor sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais e vice-presidente do conselho de administração da Instituto de Pesquisa de Política Externa. Foi Subsecretário de Defesa (Controlador) e Diretor Financeiro do Departamento de Defesa de 2001 a 2004 e Subsecretário Adjunto de Defesa de 1985 a 1987.

