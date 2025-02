O tesoureiro de Ohio apóia o ramo esperado de Brancaswamy para governador

O tesoureiro de Ohio, Robert Sprague, apoia a oferta ainda não compilada do Vivek Ramaswamy para o governador do estado de Buckeye, depois de especular que Sprague poderia criar sua própria campanha para substituir o governador limitado ao termo Mike Dewine (R).

“Acho que o @ViveKGramaswamy é o líder que precisamos para levar Ohio para a frente com uma visão ousada da reforma de conversas. Se você concorre a governador, terá todo o meu apoio! Sprague disse em uma mensagem Compartilhado com a plataforma social x.

Em um vídeo que o acompanha, ele elogiou a “mentalidade externa” de Ramasswamy e sua visão de “criar um renascimento no estado de Ohio”.

Espera-se que Ramasswamy, um empresário de biotecnologia e candidato à presidência da Longshot 2024, anuncie uma campanha do governador no final deste mês, já que ele vê sinais promissores nas recentes garantias de pesquisa e pré-lançamento.

Juntamente com Sprague, Ramasswamy também removeu o apoio inicial do senador Rick Scott (R-Fla.) E o senador Marsha Blackburn (R-Tenn.).

Sua equipe também trouxe alguns dos principais consultores políticos do vice -presidente Vance, um forte indicador de que ele poderia obter um apoio importante de Vance ou presidente Trump.

Ramasswamy, um aliado superior ao presidente, começou recentemente com a Comissão do Departamento de Eficiência do Governo de Trump (DOGE), focada em reduzir as despesas federais, enquanto se preparava para concorrer a um cargo eleito.

O procurador -geral de Ohio, Dave Yost (R) foi o primeiro republicano importante ao declarar uma carreira para o governador, e Sprague teve papelada arquivada. Amy Acton, ex -diretora de saúde de Ohio, é correr como democrata.

Sprague não compartilhou seus próximos planos, mas o escritório de Columbus relatado Esse Sprague tentará o secretário de Estado de Ohio.

Fonte