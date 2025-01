O thriller de estréia de Jaya Siva Murty explora uma mistura fascinante de sabedoria védica e ai

Em seu romance de estréia, ‘A Maldição do Código Védico’, Jaya Siva Murty tingirá maestrificamente a antiga sabedoria védica, a intriga da inteligência artificial e o charme de um emocionante mistério. A premissa do romance, que combina o tradicional com o contemporâneo, reflete sua conexão profundamente enraizada com a herança cultural da Índia e suas habilidades para contar histórias.

Em uma conversa sincera, Jaya, com sede em Visakhapatnam, compartilha a viagem para dar vida à sua visão e inspiração por trás de seu trabalho.

A gênese do romance

Nascido e criado em partes rurais e tribais de Andhra Pradesh, Jaya mergulhou na riqueza da cultura indiana desde tenra idade. Essas experiências, diz ele, foram fundamentais para moldar sua visão mundial. “Viver nessas regiões me abriu para o tesouro da sabedoria que a Índia possui. É a nossa herança, e senti a responsabilidade de levá -la adiante ”, ele reflete.

Escolher um thriller, pois seu meio foi uma decisão deliberada de se conectar com o público mais jovem. “Os thrillers têm uma atração universal. Eu queria usar esse gênero para tornar os elementos de nossa cultura, especialmente os aspectos menos conhecidos, acessíveis à próxima geração.

O livro se aprofunda em Jyotisham (Astrologia), uma parte do Atharva Veda. “Os Vedas estão conosco há séculos, mas são marginalizados no atual sistema educacional. Através da minha história, eu queria destacar uma faceta desse conhecimento antigo ”, explica Jaya.

Processo de pesquisa e redação

Traga a autenticidade para ‘a maldição do código védico’ exigiu uma investigação meticulosa. Jaya passou um tempo considerável interagindo com Nadi Shastra especialistas e astrólogos. “Muitas das informações da primeira mão que colecionei adicionaram camadas à narrativa. Eu queria a interação do conhecimento das Escrituras e da IA ​​se sentisse perfeita e intrigante ao longo do livro ”, diz ela.

Refletindo sobre os desafios de escrever seu primeiro romance, Jaya compartilha: “Os primeiros rascunhos são sempre confusos. Tudo bem se a sua escrita não ler tão bem quanto você quiser. De volta ao trabalho, editar e reescrever, tudo faz parte do processo.

Ela credencia a leitura como uma parte crítica de seu crescimento como escritora. “Ler uma boa literatura é essencial. Encorajo os escritores a explorar uma variedade de livros: ele expande sua perspectiva e aprimora seu comércio.

O estilo de escrita de Jaya se concentra na simplicidade e na acessibilidade. “Acredito no uso da linguagem que ressoa com todos. Uma boa história não deve alienar seu público ”, ele enfatiza.

O desenvolvimento do personagem é outra área em que Jaya investe um esforço significativo. “Cada personagem deve ter uma personalidade e voz diferentes. Ajuda a criar imagens vívidas para o leitor.

Ela também acredita que uma história deve atrair todos os sentidos. “Seu leitor deve ver, sentir, ouvir e até cheirar o que está acontecendo na narrativa. Seja o aroma de café ou vapor que se levanta de Idlis Hot Pipe, esses detalhes fazem a história vencer a vida.

Para aqueles que embarcam em sua viagem de escrita, Jaya oferece conselhos sábios: “Não tenha medo de imperfeição. Escrever é um processo iterativo. Quanto mais lida e escreva, melhor será. Deixe sua história falar com os sentidos e ressoar com a alma.