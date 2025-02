O titular que realiza a mutação de posições nas eleições pode ser desqualificado

Yakarta, vivo – O observador do governo, DjoHermansyah Djohan, enfatizou que a mutação das posições realizadas pelo titular nas eleições de 2024 poderia resultar na desqualificação de sua indicação.

DjoHermansyah considerou que as mutações realizadas para os interesses políticos titulares prejudicariam o princípio da justiça na democracia e potencialmente danificariam a integridade das eleições.

“O chefe que sofreu a posição antes das eleições deve ser cancelada pela indicação e sujeita a sanções de demissão como chefes regionais. Isso é uma violação que prejudica a democracia”, disse DjoHermansyah, ex -diretor geral de autonomia regional no Ministério dos Assuntos, Interiores , Domingo (2/2/2025).

Acadêmicos e especialistas indonésios acrescentaram que a mutação dos funcionários pelo chefe do titular poderia ser testada no Tribunal Administrativo do Estado (PTUN) se for considerado violar a lei.

“Se houver partes que acham que a transferência de posições viola a lei, elas podem levar o caso a Ptun”, disse DjoHermansyah.

Ele também se lembrou da importância de manter a neutralidade da burocracia no processo eleitoral.

Esta declaração fortalece ainda mais a posição do Tribunal Constitucional (MK) na administração de disputas eleitorais, especialmente aquelas que envolvem os detentores que provaram ter cometido violações relacionadas às mutações dos funcionários.

Anteriormente, o Ministro dos Assuntos Interior, Muhammad Tito Karnavian, em uma audiência com o Parlamento da Indonésia, também enfatizou que o Ministério dos Assuntos Interior estava pronto para ser uma testemunha especializada no Tribunal Constitucional e apoiou a desqualificação dos detentores que violavam as regras funcionários contínuos.

Tito enfatizou que as violações das regras oficiais da mutação devem receber sanções estritas para a criação de uma democracia saudável.

“A desqualificação deve ser colocada no contexto da aplicação da lei e dos esforços para desenvolver uma democracia saudável”, disse Tito.

O ministro do Interior também enfatizou que o chefe que violava as regras da mutação deve aceitar as consequências.

As violações relacionadas à transferência de cargos pelo chefe regional estão agora no Centro de Cuidados na audiência de disputas eleitorais no Tribunal Constitucional.

O Tribunal Constitucional, através das declarações de vários juízes em um julgamento que foi transmitido ao vivo, lembrou a importância de manter a integridade nas eleições gerais.

Um exemplo que se destaca é a inauguração do aparato civil do estado (ASN) na Comissão de Eleições Gerais de Volume (PKPU) número 2 de 2024.

O peticionário, por meio de seu advogado Denny Indrayana, enfatizou que a ação de abertura deveria ter levado à desqualificação dos casais candidatos que se beneficiaram, a saber, cuidar de Joram Azarias Senduk como detentor. No entanto, considera -se que a KPU e a Bawaslu permitem essa violação sem as sanções apropriadas, para que a suposta fraude continue durante o processo eleitoral.

A sessão da PHPU da cidade de Volohon tornou -se um importante impulso para manter a integridade das eleições no norte de Sulawesi e na Indonésia. As supostas violações reveladas refletem um problema sério na implementação de eleições honestas, justas e livres da intervenção.

Denny Indrayana, que também é especialista em direito constitucional e lidera a equipe de aconselhamento jurídico do peticionário, expressou otimismo para o papel do Tribunal Constitucional, fornecendo uma decisão justa.

“Esperamos que o Tribunal Constitucional tome uma decisão firme na administração dessa violação”, disse Denny.

A disputa eleitoral da cidade de Tomohon é apenas uma das dezenas de casos semelhantes que lidam com o Tribunal Constitucional em várias províncias, que vão de Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, a Papua.

A opinião estrita dos especialistas, de acordo com DjoHermansyah, deu um forte sinal de que a violação da transferência do titular não seria deixada apenas pelo Tribunal Constitucional, porque poderia ter um impacto negativo na implementação das eleições no futuro .

“Em 2025, espera -se que seja o ano de alinhamentos e firmeza do Tribunal Constitucional na defesa das regras e da justiça, que serão uma base sólida para a implementação das eleições no futuro”.