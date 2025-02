O TMC busca a mudança de nome de Bengala Ocidental como ‘Bangla’

Durante a hora zero, o MP Ritabrata Banerjea levantou a preocupação. Arquivo | Crédito da foto: The Hindu

O Congresso de Trinamool na terça -feira (4 de fevereiro de 2025) exigiu a mudança do nome de Bengala Ocidental como ‘Bangla’, dizendo que isso leva a assinatura da história e da cultura do estado.

Ao levantar o problema através de uma menção de uma hora zero em Rajya Sabha, o vice do Partido Ritabrata Banerje disse que a Assembléia do Oeste de Bengala havia aprovado em julho de 2018 por unanimidade uma resolução para renomear o estado, mas que o centro que ele ainda não concordou ainda .

Ele disse que o primeiro -ministro da Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, havia escrito para o primeiro -ministro Narendra Modi dizendo que “a recuperação estará alinhada com a história, a cultura e a identidade de nosso estado e refletirá as aspirações de nosso povo”.

A partição de 1947 dividiu Bengala: o lado indiano foi chamado de Bengala Ocidental e o outro lado foi chamado de Oriental Paquistão. Em 1971, o Paquistão Oriental declarou a independência e uma nova nação de Bangladesh foi formada.

Hoje, não há esse Paquistão, disse ele. “O nome do nosso estado deve ser alterado. O mandato do povo de Bengala Ocidental deve ser homenageado”.

O nome de qualquer estado mudou pela última vez em 2011, quando Orissa se tornou Odisha.

Muitas cidades viram mudanças de nome ao longo dos anos. Isso inclui Bombaim, que mudou para Mumbai em 1995, Madras para Chennai em 1996, Calcuta para Kolkata em 2001 e Bangalore a Bangalore em 2014.