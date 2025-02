O governo de Tamil Nadu está considerando expandir o esquema de Kalailan Magalir Urimai Thittam (KMUT) para incluir mais mulheres beneficiárias nos próximos três meses, disse o vice -ministro Udhayanidhi Stalin, em Chennai, na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025).

Falando fora de uma cerimônia de ‘casamento gratuito’ para 30 casais, organizados pelo Departamento de doações Religiosas e de Caridade Hindus (RH e CE), o Sr. Udhayanidhi disse que quase 1,15 milhão de mulheres beneficiárias receberam ₹ 1.000 como subsídio a cada mês no estado. O governo está tomando medidas para incluir mais beneficiários no esquema nos próximos três meses, disse ele.

Listando vários esquemas introduzidos pelo governo DMK desde 2021, o Sr. Udhayanidhi disse que o movimento dravidiano é responsável por Tamil Nadu se tornar o melhor estado em termos de educação. O relacionamento bruto de registro no ensino superior no estado foi de 47%, o que é o mais alto do país, disse ele.

Udhayanidhi afirmou que nem mesmo uma única rupia foi designada para Tamil Nadu no orçamento da União, recentemente apresentada pelo Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, no Parlamento. “Até o ministro das Finanças não mencionou ‘Tamil Nadu’ em seu discurso de orçamento”, disse ele.

Falando na função, o Ministro dos Recursos Humanos, PK Sekarbabu, disse que se orgulha de chamar o governo DMK de “governo espiritual” e alegou que “estratégias também estão sendo feitas, por trás da cena também, para muitos que funcionam como B como B Equipes do sindicato para derrotar as equipes da União B para derrotar o governo da DMK. Apesar disso, o partido ganhará 200 assentos nas eleições para a Assembléia de 2026, disse ele.