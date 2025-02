O TNCSC desembolsou ₹ 369 milhões de rúpias para os agricultores de Tiruvarur durante a atual temporada de Samba

A Tamil Nadu Civil Supply Corporation desembolsou ₹ 369 milhões de rúpias quando as vendas entraram em 41.349 agricultores no distrito de Tiruvarur durante a atual temporada do Samba.

Segundo fontes oficiais, a corporação abriu 536 centros de compra direta no distrito e obteve 1.34.257 toneladas de arroz de grau fino e 53.133 toneladas de arroz grosso dos agricultores. Ele desembolsou a renda da venda para os agricultores através da transferência de fundos on -line.

Enquanto 59.000 toneladas de arroz se mudaram para outras áreas da TNCSC, 12.000 toneladas foram transportadas para fábricas de arroz e 31.000 toneladas para a Godown.

A corporação adquiriu 82.970 toneladas de arroz além do quantum adquirido durante o mesmo período da última temporada, acrescentaram as fontes.