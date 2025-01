O TPI pediu à Itália uma explicação sobre o caso Almasri

“Njeem Usama Almasri Habish foi localizado em Turim em 19 de janeiro e foi detido com sucesso. O suspeito foi mantido sob custódia enquanto se aguarda a conclusão dos procedimentos necessários para levá-lo a tribunal. A pedido e em total conformidade com as autoridades italianas, o tribunal absteve-se deliberadamente de comentar publicamente a prisão de 21 de janeiro. Em 1º de janeiro, Almasri foi supostamente libertado e devolvido à Líbia, para o qual o tribunal ainda não recebeu verificação das autoridades sobre as medidas tomadas”. O Tribunal Penal Internacional informa sobre isso.

Almasri recebido triunfantemente em Trípoli, a oposição cresce na Câmara dos Deputados – Notícias – Ansa.it A multidão o carrega nos ombros e grita 'uh uh italianos'. Parlamento exige que Meloni informe sobre o caso (ANSA)

Informações da próxima semana de Piantedosi



Após as discussões que decorreram entre o Ministro das Relações com o Parlamento, Luca Ciriani, a Presidência do Senado, a Presidência da Câmara e o Ministro do Interior, Matteo Piantedosi, ficou acordado que na próxima semana, o Ministro Piantedosi apresentará informações parlamentares sobre o caso do comandante líbio Najeem Osema Almasri Habish.

Fratoianni: “Deixe Meloni explicar a bagunça, não Piantedosi”



“Provavelmente no Palazzo Chigi eles não entendem bem o italiano, talvez devêssemos ter falado também em árabe na conferência de imprensa da oposição: deve ser o Presidente do Conselho de Ministros quem explica ao Parlamento, à opinião pública italiana e à comunidade internacional comunidade a bagunça do criminoso líbio Almasri O raciocínio desajeitado do Ministro Nordio hoje e quem ele sabe o que do Ministro Piantedosi eles são inúteis.” Isto foi afirmado por Nicola Fratoianni de Avs

