O trabalhador morreu no porto de Gênova, outros 4 feridos no trabalho em Brianza, Prato, Lecco e Pistoia

Mais um morto no trabalho e ainda ferido. Novamente em GênovaNo Pier Giano, onde em 2013 a torre piloto do porto desabou para matar nove trabalhadores, Desta vez, ele é vítima de um trabalhador de 36 anos com uma manobra com uma manobra na panela naval naval. Por outro lado, em Lecco, Pistoia e Prato, três pessoas ficaram gravemente feridas: uma caiu do teto do galpão, outra sobrecarregou a explosão das cabines elétricas, e o último suti atingiu a galeria. Lorenzo Bertanelli, originalmente de Marina di Massa, estava sob o casco do navio em qualquer tipo de andaimes em conjunto com um colega, na bacia da Autoridade de Bacini, no contrato de Navali Sandieri Amico & Co. “Thruster”, a ajuda da manobra pesando duas toneladas e depois de se apoiar em uma espécie de sela.

“De repente – a história do trabalhador sobrevivente – a hélice perdeu o equilíbrio e escorregou. Ele bateu em Lorenzo e quebrou os andaimes. Meu colega caiu e a hélice caiu sobre ele. 118 Médicos chegaram a um local que tentou revivê -lo e bombeiros. Coordenar a investigação é o promotor Stefano Pupnto. A autópsia será realizada no sábado, enquanto os investigadores adquiriram fotos de visualização de vídeo e documentação do canteiro de obras. Após um acidente fatal, Ente Bacini e o setor de metais, eles declararam um golpe imediato, que também continuará com uma procissão na área de reparos navais amanhã. Bertanelli era um trabalhador especializado. “O trabalho – enfatiza a empresa Amico & Co. – Ela tinha unidades de sistemas auxiliares do governo (hélice do governo) como seu objeto. Vouruh Turbo SRL, que também realiza a assistência oficial do fabricante (VP) e da Toscana Mecline SRL, da qual a vítima do acidente dependia ”. A reação dos sindicatos dura. “O sangue do trabalho deve ser interrompido. Na Ligúria – digamos Igor Magni, secretário -geral do João do João e Secretário Geral Maurizio Calà – acidentes fatais no trabalho estão crescendo: 26 durante 2024 em comparação com os 22 anos anteriores. O comissário extraordinário Uil Liguria Emanuele Ronzoni diz: “Apenas Tergivers. A tabela nacional também deve ser lançada e organizada pelo território ”. Para o secretário da Liguria Luca Maestripieri e o gerente da AST do Genu Marco Granara “serve recursos, caso contrário, ele nunca mudará nada, apenas palavras, condolências suficientes, elas são necessárias

Explosão na cabine elétrica, trabalhador ferido em pistoia



Um acidente no trabalho à tarde em Agliana (Pistoia). O homem italiano por 58 anos ficou ferido ao trabalhar na cabine elétrica da Via Triest, perto do estádio da cidade. Houve uma explosão que feriu a técnica na cabine ainda investigada. Os profissionais de saúde, enviaram 118 e funcionários de medicina de trabalho, chegaram ao local. O técnico, um eletricista, foi transportado em um código vermelho para o Hospital Pistoia e foi transferido com o helicóptero Pegaso 1 para Pisa para o centro de grandes queimaduras. De acordo com a primeira informação, o sistema em que a explosão ocorreu estava na empresa e uma atividade de manutenção foi realizada. A cabine é privada. Com a explosão, o técnico permaneceu atingido (tampa elétrica) e queimou. As investigações estão em andamento.

A galeria, trabalhadora ferida na província de Lecco, é separada no oleoduto no pipeline



O funcionário do trabalho da Galeria Monte Piazzo, ao longo da 36 Highway na província de Lecco, ficou ferido na noite passada devido à separação de detritos. As condições do homem, o trabalhador de 41 anos, classificadas pela primeira vez como o código Rosso com a severidade máxima, foram então codificadas amarelas, enquanto eram salvas e transportadas por helicóptero para o Hospital Niguard em Milão. O acidente ocorreu ao longo da pista sul na direção de Lecco e Milão, entre o território de Colico e Dorio, no norte da província de Lecco. O fato de a Galeria Monte Piazzo ser um dos canteiros de obras funcionais também nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão 2026.

O trabalhador cai como um galpão em um Prato, é sério



Um grave acidente de trabalho esta manhã na província de Prato para um trabalhador de 32 anos que caiu a alguns metros do telhado da empresa. Ele foi resgatado em um código urgente vermelho em Via Nuova para Migliana em Cantagallo na área onde há empresas. 118 Ele o levou ao Hospital Carggi com um helicóptero. No local da Polícia Municipal e no Ministério de Make Asslifer, no trabalho do ASL Toscana Centro. A pessoa ferida sofreu devido à queda de lesão e trauma.

Um acidente em Brianza, trabalhador de kovoworking ferido



A produção de metal de Lima Eusider, ativa na laminação fria de fitas de aço, foi ferida na face pelo “retorno” da bobina na fase final do processamento. Isso aprenderá com as fontes sindicais, segundo as quais o trabalhador envolve o delegado sindical de 44 anos do Fiom-CGIL e representa a equipe de segurança. Após o acidente, o trabalhador foi levado ao Hospital de San Gerardo em Monza por ferimentos graves. Ele entrou no hospital com um código vermelho e o trabalhador está agora em código amarelo.

