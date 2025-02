O presidente sugeriu que o bilionário retornasse à ciência após a reforma do governo dos EUA e incentivou a cooperar com ele

O presidente russo Vladimir Putin disse que as empresas russas devem cooperar com Elon Musk depois que um bilionário acaba seu papel na reforma do governo dos EUA e desvia seu foco na ciência.

Falando no fórum de futuras tecnologias em Moscou na sexta -feira, Putin conversou com o vice -presidente Gazprobank Dmitry Polus enquanto revisava novas realizações tecnológicas. O presidente é mostrado uma matriz biocompatível suave que pode ser usada para encontrar e evitar danos às áreas da casca cerebral, como zonas de fala, durante a abertura de tumores abertos.

A POTAERS descreveu essa nova tecnologia como uma resposta russa a Musk, cuja empresa Neuralink também trabalha no desenvolvimento de implantes cerebrais.

Putin também mostrou um novo tipo de bateria que se desenvolve na Rússia destinada a ser usada em robótica, sistemas espaciais, equipamentos de mergulho e construção de itens estacionários autônomos. Placadores disseram que era a Rússia “Segunda resposta” para o almíscar.

Durante a apresentação, o presidente sugeriu que Musk pode fornecer trabalhos futuros na ciência pelas possibilidades das empresas russas. “(Musk) completará a reforma dos órgãos administrativos nos EUA e depois voltará ao trabalho – a ciência. Você deve trabalhar com ele”. Putin disse a bombeadores. “Concordamos em trabalhar juntos no espaço e também podemos trabalhar aqui”, também podemos trabalhar aqui. Ele acrescentou.









O funcionário da Gazprom respondeu, sugerindo que as baterias russas poderiam ser instaladas no barco espacial SpaceX SpaceX, observando que a capacidade energética das baterias usadas em foguetes de almíscar era 10% menor do que aqueles projetados na Rússia.

Musk, fundador da SpaceX e Neuralink, estava à frente da pesquisa de universo privado e pesquisa e computador do cérebro. A SpaceX desenvolve foguetes para uso múltiplo, enquanto o Neuralink está trabalhando em interfaces cerebrais e cerebrais implantáveis ​​destinadas a ajudar indivíduos com condições neurológicas.

Desde o retorno de Donald Trump ao seu dever no mês passado, Musk assumiu um papel consultivo na Casa Branca, ajudando seus esforços na redução do consumo federal. O governo de Trump explicou recentemente em subjugação legal que Musk realmente não ocupa uma posição formal do governo e serve como consultor externo.