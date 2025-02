O trailer da lista da vida: Netflix Sofia Carson, Kyle Allen e Connie Britton estrelas

Netflix lançou o oficial A lista de vida Trailer de seu próximo drama de filme de comédia romântica dirigido por Sofia Carson (Purple Hearts). O filme está programado para começar a ser transmitido em 28 de março de 2025.

“Quando a mãe de Alex Rose (Carson) a envia em uma busca para completar sua lista de desejos de infância, a leva a uma viagem que os fará rir e chorar enquanto descobre segredos familiares, encontra romance e descobriu a caminho, a caminho”, ” Leia a sinopse.

Veja o trailer da lista de vida abaixo (Olhe mais trailers)

O que acontece no trailer da Life List?

O vídeo apresenta a Carson como uma jovem que faz uma viagem autoconfiante para conceder os desejos de sua falecida mãe e, ao mesmo tempo, lidar com sua dor. Ao longo do caminho, você pode descobrir segredos da família e conhecer novas pessoas que o ajudarão a satisfazer os pedidos de sua mãe. Além de Carson, o elenco inclui Kyle Allen como Brad, José Zúñiga como Samuel, Sebastian de Souza como Garrett, Connie Britton como Elizabeth, Jordi Mollà como Johnny, Dario Ladani Sanchez como Lucas, Federico Rodriguez como Julian, Ratachel-Há-Há , e mais.

O filme é escrito e dirigido por Adam Brooks, que não é estranho ao gênero de comédia romântica depois de dirigir anteriormente o filme liderado por Ryan Reynolds de 2008 definitivamente, talvez, talvez. É baseado no romance de Lori Nelson Spielman em 2013 com o mesmo nome. O filme é produzido por Liza Chasin para a 3DOT Productions, com Hutch Parker, Brooks, Margaret Chernin e Kerry Ontent como produtores executivos.