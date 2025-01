Foi lançada uma quarta temporada de trailers de justiça de pedras preciosas, que será o capítulo final da série HBO.

Todas as coisas boas devem chegar ao fim, pois na semana passada foi anunciada que a quarta temporada das pedras Justex será a última temporada do programa. Criado por Danny McBride, The Fair Gemtones estreou em agosto de 2019. O show está estrelado por Jesse Gemstone, Adam Devine como Kelvin Gemstone e Edi Patterson como Judy Gemstone.

Confira Justice Gemtones Temporada 4 reboque Abaixo (olhe mais reboques e clipes):

A quarta temporada de Justice Gemtones abre na HBO e Max no domingo, 9 de março de 2025. A temporada terá nove episódios no total.

“Pedras preciosas justas contam a história de uma família televangelista em todo o mundo com uma longa tradição de desvio, ganância e trabalho de caridade”, diz a linha de madeira oficial. “Apesar das constantes disputas, os laços da família Gemstone são profundos e, nesta temporada, a co -dependência da família é comprovada ao tentar avançar sem deixar seu passado histórico ir”.

Juntamente com McBride, Devine e Patterson, a temporada justa da quarta temporada está estrelando John Goodman como Eli Gemstone, Cassidy Freeman como Amber Gemstone, Tim Baltz como BJ, Tony Cavalero como Keefe Chambers, Greg Alan Williams como Martin Imari, Skyler Gisondo como Gideon Gemstone, Walton Goggins como o bebê Billy Freeman, Jennifer alcança como pedra preciosa de Aimee-Leigh, James Dumont como Chade, Jody Hill como Levi, Troy Hogan como Matthew, Valyn Hall como Tiffany Freeman, Kelton Dumont como Pontius Gemstone, Gavin Munn Munn Munn Munn Munn Munn Munn Munn Munn Munn Munn Munn Munn Munn Munn Munn como Abraham Gemstone, Megan Mullerly como Lori Milsap, Arden Myrin como Jana Milsap e Seann William Scott como Corey Milsap.

Juntamente com a criação e o protagonista do programa, McBride também trabalha como escritor, diretor e produtor executivo do Fair Precious Stones. Jody Hill, David Gordon Green e Jonathan Watson também servem como diretores e produtores executivos, enquanto John Carcieri, Jeff Fradley e Brandon James também são produtores executivos adicionais. David Brightbill serve como produtor, enquanto Patterson, Kevin Barnett e Chris Pupas estão consultores de produtores.