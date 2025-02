O trailer de duplicidade estabelece a data de lançamento do filme de thriller legal de Tyler Perry

A Amazon MGM Studios lançou o oficial Duplicidade Trailer de seu próximo thriller legal, que vem do cineasta Tyler Perry. O filme com classificação de RA será dirigido pelo estudante de vampiros Diaries Kat Graham como advogado Marley.

“No filme, o advogado de alta potência, Marley, enfrenta seu caso mais pessoal até agora, quando ele tem a tarefa de descobrir a verdade por trás do tiroteio do marido de sua melhor amiga Fela”, lê a sinopse oficial. “Com a ajuda de seu namorado, um ex -policial se transformou em um investigador particular, a busca de Marley pelo que realmente aconteceu a leva a um deletro de Labirinto de Decepção e Traição”.

Veja o trailer de duplicidade abaixo (Olhe mais trailers)

A Duplicy está programada para estrear em 20 de março de 2025, exclusivamente no Prime Video. O elenco do set também inclui Meagan Tandy (Batwoman) como Fela, Tyler Lepley (Harlem, os temas e os não) como Tony, Kearia Schroeder (dança para mim) como Jennifer, Ronreco Lee (First Wives Club), Joshua Adeye, (O oval) como Rodney, Nick Barrotta (Tribunal de Divórcio), Jimi Stanton (Grayhound, Your Honge) e Shannon Lanier (Deus não está morto: uma luz no escuro).

O filme é escrito e dirigido por Tyler Perry (divórcio no diário negro de uma mulher negra louca). Perry também trabalha como produtor com ossos angi (o negociador, lâmina) e Will Areu (um funeral da família Madea, uma queda de graça). A equipe criativa também inclui o editor Larry Sexton, o designer de produção Sharon Busse e muito mais, com Jimijame $ e Wow Jones fornecendo música.