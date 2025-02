O trailer do Breakout Beyond anuncia uma nova virada no jogo clássico do Atari

A partida do Atari é possivelmente um dos títulos mais conhecidos da história do jogo. Provavelmente, qualquer pessoa interessada remotamente em videogames jogou o jogo retrô de tijolos ou algum turno.

Desenvolvedores Disposições de escolha E Atari agora anunciou sua própria variação com Ruptura alémUma versão banhada de néon que coloca uma nova virada no clássico arcade.

O que é o Breakout além?

O Breakout Beyond é uma reinvenção do jogo que foi lançado originalmente em 1976. Desenvolvido por disposições de escolha, o estudo por trás do BIT. Também existem blocos especiais com intensificadores, como uma barreira protetora e um canhão a laser para dar aos jogadores uma vantagem.

A ruptura além permite que até dois jogadores cooperem em 72 níveis. Há também um modo desbloqueado sem fim com uma tabela de classificação global on -line.

“Nesta virada com infusão de néon no clássico jogo de arcade de 1976, os jogadores cruzam todos os quebra -cabeça ao limpar os tijolos para alcançar o gol final. No entanto, o roteiro se transformou literalmente, lido na descrição oficial do jogo. a ruptura.

A ruptura além foi originalmente agendada como uma Intellivision exclusiva da AMA. Atari adquiriu o certo para a marca de entretenimento Intellivision e mais de 200 jogos sob seu guarda -chuva no ano passado. O console AMIC anunciado anteriormente, que teve um desenvolvimento muito tumultuado, parece estar vivo, com ordens iniciais ainda disponíveis em seu site.

“Estamos muito satisfeitos por poder levar essa jóia para nossos jogadores”, disse Ethan Stearns, diretor sênior de publicação da Atari. “A equipe achou que era um conceito brilhante, preservando o coração do jogo de breakout, dando à fórmula uma virada completamente nova. O Breakout Beyond é uma nova entrada decente no Pantheon Breakout, e mal podemos esperar para ver que os combos malucos namorarão.

O Breakout Beyond inicia no PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X | S, PS4, PS5 e Atari VCs em algum momento deste ano. Os detalhes sobre a data real de lançamento serão revelados posteriormente.