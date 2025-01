O trailer exclusivo de La Pietà mostra a relação tóxica entre mãe e filho

ComingSoon lançará um exclusivo O trailer de La Piedaduma prévia do próximo drama sobre um relacionamento tóxico entre mãe e filho que foi levado ao limite.

O que acontece no trailer de La Pietà?

O trailer destaca a história de Mateo e sua mãe, Lili, um casal inseparável há muito tempo. No entanto, depois que Lili é diagnosticada com uma doença fatal, o casal vai a extremos em seu relacionamento.

La Pietà será lançado em VOD, digital e na plataforma de streaming Film Movement Plus em 17 de janeiro de 2025.

Assista ao trailer exclusivo de La Pietà abaixo (veja outros trailers e clipes):

La Pietà é escrita e dirigida por Eduardo Casanova e estrelada por Ángela Molina, Manel Llunell, Ana Polvorosa e Antonio Durán ‘Morris’. Álex de la Iglesia, Carolina Bang, Florencia Franco, Jimena Monteoliva e Antonio Pérez são todos produtores do filme.

“Mateo e sua mãe Lili (Ángela Molina) são inseparáveis ​​há anos”, diz a sinopse oficial do filme. “Os dois dividem apartamento, respondem às perguntas um do outro e passam praticamente todos os momentos juntos. Mas esse vínculo fica tenso quando Lili é diagnosticada com uma doença fatal. Com o tempo limitado restante de Lili, o casal leva seu relacionamento tóxico entre mãe e filho a extremos.