O trailer Fantástico Quarte

O primeiro avanço oficial de longo prazo para Os Quartos Fantásticos: Primeiros passos Foi revelado.

The Fantastic Four: Os primeiros passos são o próximo filme do MCU que estrelará em Pedro Pascal como Reed Richards/Mister Fantastic. O elenco do filme também inclui Vanessa Kirby como Sue Storm/Invisible Woman, Joseph Quinn como Johnny Storm/Human Torch, Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/The Thing, Julia Garner como surfista de prata e Ralph Ineson como Galactus.

Confira o Quarteto Fantástico: Primeiros Etapas de Avanço abaixo (procure mais reboques e clipes):

Quais são os quatro fantásticos: os primeiros passos?

“Com o contexto vibrante de um mundo retro-fouturista inspirado na década de 1960, o fantástico pai quatro: degraus fantásticos do Marvel Studios apresenta a primeira família da Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby ), Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach) enquanto enfrentam seu desafio mais desanimador até agora ”, diz a sinopse oficial. Terra de um voraz que Deus chamou de Galactus (Ralph Ineson) e seu enigmático Herald, Surfista de Prata (Julia Garner).

Eles se juntaram ao elenco mencionado acima no Quarteto Fantástico: os primeiros passos são Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles.

O filme é dirigido por Matt Shakman, que liderou oito episódios de Wandavision para a Marvel. Shakman também dirigiu seis episódios de pés abaixo, Psych, House MD, está sempre ensolarado na Filadélfia, Mad Men, The Good Wife, Fargo, Game of Thrones, sucessão, meninos e muito mais.

Kevin Feige produz o filme, enquanto Louis D’Eposito, Grant Curtis e Tim Lewis servem como produtores executivos. Mitch Bell serve como co -produtor, enquanto a música é feita por Michael Giacchino.

O Quarteto Fantástico: Os primeiros passos serão lançados nos cinemas dos Estados Unidos em 25 de julho de 2025, e este é o primeiro filme que faz parte da Fase Seis do MCU.