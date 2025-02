O transportador de aeronaves dos EUA colide com um navio de carga

Os sistemas de acionamento nuclear do USS Harry S. Truman são “seguros e estáveis” de acordo com a Marinha dos EUA

O USS Harry S. Truman, um porta-aviões com uma unidade nuclear, colidiu com Besiktas-M no Mar Mediterrâneo na noite de quarta-feira, de acordo com os funcionários da Marinha dos EUA.

O incidente aconteceu por volta das 11:46 A. Time local perto de Port, Egito. Não foram relatados lesões ou inundações em Truman e seu sistema de propulsão nuclear “Eles não afetam tanto em um estado seguro quanto estável”, A marinha enfatizou em seu declaração. A investigação de colisão está atualmente em andamento.

Besiktas-M, uma transportadora dispersa que tinha mais de 188 metros, com um peso morto de 53.000 toneladas, atravessou recentemente o canal Suez e estava a caminho do porto da constante do Mar Negro, a Romênia, na época da colisão. O USS Harry S. Truman, um anfitrião de Norfolk, Virgínia, acaba de encerrar o convite do porto na baía de Souda, na Grécia, antes do incidente.

O USS Harry S. Truman, porta -aviões de Nimitz, foi destacado para o Mediterrâneo em setembro de 2024. Para proteger o americano “Interesses nacionais” no Oriente Médio após a escalada da tensão na região. O navio, que carrega uma tripulação de cerca de 5000, está envolvido em várias operações, incluindo vários movimentos de foguetes contra os rebeldes houthhi no Iêmen.









Esta colisão é a mais recente de uma série de incidentes navais que incluem os navios da Marinha dos EUA. Em 2017, o USS Fitzgerald colidiu com o navio de contêiner de cristal da ACX da costa do Japão, resultando na morte de sete marinheiros. Mais tarde naquele ano, o USS John S. McCain esteve envolvido em uma colisão com o tanque Alnic MC perto de Cingapura, levando à morte de dez marinheiros.

No segundo incidente notável, o USS Connecticut, um submarino de apreensões rápidas na classe marítima, colidiu com uma montanha subaquática insensível no mar do sul da China em 2 de outubro de 2021, de acordo com a investigação da Marinha dos EUA. A colisão resultou em lesões a 11 membros da tripulação e danos significativos na frente do submarino. A Marinha dos EUA enfrentou a supervisão desses incidentes, o que incentivou as investigações sobre protocolos operacionais e procedimentos de treinamento para evitar ocorrências futuras.