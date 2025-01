O trecho entre Mangalavanam e Durbar Hall em Kochi será declarado zona silenciosa

O trecho entre Mangalavanam, a região ecologicamente mais sensível da cidade, e Durbar Hall será declarado zona tranquila em coordenação com os departamentos de veículos motorizados, polícia e obras públicas, juntamente com a Cochin Smart Mission Limited, disse o prefeito M. Anilkumar.

Ele proferiu o discurso de abertura de um projeto da Kochi Corporation para enfrentar o flagelo dos acidentes rodoviários, começando por tornar a cidade completamente alfabetizada em regras de trânsito, possivelmente a primeira iniciativa desse tipo em todo o país, na Escola Secundária Superior para Meninas do Governo. (GGHSS) na sexta-feira. Anoop Varkey, Comissário Adjunto dos Transportes, Ernakulam, foi o principal convidado.

O projeto está sendo implementado junto ao Departamento de Veículos Automotores com apoio técnico do Instituto de Segurança Rodoviária SCMS. Anilkumar disse que a campanha de sensibilização para a segurança rodoviária seria expandida para um programa de seis meses. Varkey prometeu todo apoio à Corporação na implementação do projeto. Ele também expressou sua felicidade por ter escolhido a GGHSS para iniciar o projeto.

A função inaugural foi seguida por uma aula de sensibilização para a segurança rodoviária e uma sessão de formação sobre aspectos técnicos dos veículos. Cerca de 200 alunos participaram nas sessões de formação e sensibilização. O presidente do comitê permanente de desenvolvimento da Kochi Corporation, PR Ranish, presidiu a função.