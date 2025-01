O treinador de basquete do Tennessee, Kim Caldwell, recebe um bebê com o marido Justin

De liderar um programa histórico de basquete para abraçar as alegrias da maternidade, Kim CaldwellA viagem deu uma guinada emocionante. O treinador de Tennessee Lady Vols e seu marido, Justin Caldwell, recentemente deu as boas -vindas ao seu primeiro filho, Conor Scott Caldwell. Ao equilibrar uma carreira estrela como treinador com esse marco pessoal, a história de Caldwell inspira fãs e mães que trabalham.

Vamos explorar suas realizações profissionais, a temporada atual de Lady Vols e como Caldwell está redefinindo o sucesso dentro e fora da quadra.

Kim Caldwell recebe seu bebê, o jogo está perdido

A treinadora de basquete do Tennessee, Kim Caldwell, deu à luz recentemente seu primeiro filho, Conor Scott Caldwell, e posteriormente perdeu o confronto das Lady Vols contra o número 7 do Texas. Segundo a escola, Caldwell e seu filho são “bons”. Na partida de quinta -feira, a assistente técnica Jenna Burdette assumiu o cargo de treinador -chefe interino do Lady Vols número 17.

Os Lady Vols sofreram uma derrota estreita em 80-76 contra o Texas, reduzindo seu recorde para 15-4 em geral. Em particular, as quatro derrotas do Tennessee nesta temporada ocorreram por um total de apenas oito pontos, incluindo três contra oponentes classificados. Os Lady Vols têm uma ofensiva de alta octanagem, liderando com 94,3 pontos por jogo. Eles também ocupam o primeiro lugar, tanto em tentativas quanto em sucessos de três pontos.

O treinador de 36 anos ingressou no Tennessee em abril de 2024, após uma temporada de sucesso em Marshall. Lá, ele levou a equipe para sua primeira aparição em um torneio da NCAA desde 1997. Sua carreira inclui um recorde notável como treinador de 217-31. O impressionante currículo de Caldwell gerou grandes expectativas para sua primeira temporada à frente de uma histórica programa de basquete universitário.

Apesar de sua ausência, Caldwell enfatizou seu compromisso de equilibrar a raça e a maternidade, um desafio que ela acha que pode inspirar os outros. “Aqui tenho a oportunidade de ajudar a próxima pessoa que estará grávida durante a temporada de basquete”, ele compartilhou recentemente, sublinhando seus esforços para normalizar essa dupla responsabilidade. (através Notícias da AP)

O próximo desafio do Tennessee será contra o número 2 da Carolina do Sul na segunda -feira, uma casa muito esperada em Knoxville.