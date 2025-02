O Tribunal de Cassação confirma prisão perpétua para ex -enfermeiras Piombino

Punição em prisão perpétua por Fausta BoninoAssim, Ex -enfermeira do hospital Piombino Ele acabou tentando morrer por alguns pacientes. O Tribunal de Cassação encerrará o caso do Tribunal Longo que começou há quase 10 anos. Bonino então se levantou na prisão de Milão em Bollate

Os juízes supremos rejeitaram o apelo da defesa das antigas enfermeiras contra a sentença contra a prisão decisiva da vida, em maio passado, Florence, pelo Tribunal de Assiz Florence, até o Tribunal de Segunda instância. A decisão da quinta parte criminosa da cusalização chegou à noite após mais de quatro horas do Conselho da Câmara. Hoje de manhã, para ouvir, um representante do promotor geral Cassation, Antonio Balsamo, em sua acusação pediu uma recusa em rejeitar a defesa e confirmar a prisão perpétua. Para PG, o Ministério do Hospital Di Piombino “não permite a entrada não controlada. Por ocasião de quatro mortes, não há vestígios de outras pessoas ”, ele sublinhou.

Tudo decorre de algumas mortes suspeitas, entre 2014 e 2015, os pacientes hospitalizados no Piombino Hospital Reankitation. Morte causada por sangramento repentino e fatal. A ex -enfermeira que serviu neste departamento é acusada de doses maciças injetadas de heparina. Era 30 de março de 2016, quando Nas Carabinieri foi preso na execução de uma ordem do juiz investigador Livorn por acusações de causar a morte de alguns pacientes hospitalizados.

A mulher foi libertada 21 dias depois. Inicialmente, Faust Bonino teve que responder a dez mortes: em primeira instância, ela foi condenada a quatro prisão por quatro por toda a vida e foi isenta. Então a história chegou à cassação, que ordenou um novo apelo a quatro pacientes falecidos, o que confirmou a libertação de outros seis casos. Portanto, a nova sentença de vida -nenhuma sentença para demitir bis em maio. Naquele dia, a mulher na sala de aula, junto com o marido e o zagueiro Vinicio Narda, opaco diante de ler o dispositivo. Agora ela está se tornando definitiva para sua frase.

