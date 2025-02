O Tribunal de Delhi extrai o CBI em mais de ₹ 2000 Crore Bank Fraud.

Um tribunal de Délhi retirou recentemente o Escritório de Investigação Central (CBI) em um caso de fraude bancária de ₹ 2435 milhões de rúpias e disse que a agência central quer colocar um “véu de segredo” nos fatos, para que a verdade nunca sai e ver Luz do dia e permaneça incorporado nos arquivos.

As observações foram feitas por Sanjeev Agawal, juiz especial (lei do PC) do Tribunal da Rouse Avenue em sua ordem de 10 de fevereiro, na qual o tribunal acrescentou que qualquer agência de investigação realizada em qualquer caso deve ser realizada de uma maneira justa e transparente.

“Depois que a investigação termina, o relatório final é apresentado no tribunal, então o tribunal tem todo o direito de ver o que havia acontecido do registro do FIR / RC até o ponto culminante das acusações / relatório final que inclui o crime. Arquivo, que faz parte das investigações que contêm FR-1 e FR-2. Qualquer ocultação ou não produção do arquivo de crime só melhorará a suspeita de que a agência de investigação provavelmente tenha algo a excluir do tribunal … “, acrescentou.

O Tribunal, em 3 de fevereiro, pediu ao CBI que produzisse todos os arquivos criminais de um caso relacionado à fraude e à perda injusta de dinheiro público por uma quantia de ₹ 2435 milhões de rúpias, causadas ao Banco do Estado da Índia, ramo da industrial industrial Finanças, Mumbai, Mumbai, Mumbai, Mumbai. .

Apesar disso, o CBI não pôde produzir os arquivos de caso.

“Portanto, das circunstâncias mencionadas acima que a agência investigadora tem algo material a se esconder do tribunal, para o qual eles querem colocar um véu de segredo, para que a verdade nunca sai e veja a luz do dia e permaneça incorporada em Os arquivos, isto é, o arquivo do crime ”, acrescentou o tribunal.

Além disso, ele observou que, na ausência desses detalhes, o Tribunal será “desativado” e não poderá formar uma opinião sobre se mais investigações devem ser realizadas ou ordenadas no caso ou não e como a importância CBI pode perderam os aspectos.

O tribunal também disse que a Prima Facie, a folha de acusações principal e suplementar, revelou que a investigação não foi realizada adequadamente pelo CBI e foi realizada de maneira real e informal.

“… A leitura prima facie da folha de posição principal e a folha de acusações suplementares revelam que a investigação não foi realizada corretamente, mas de forma independente e casualmente e as investigações também foram realizadas por um funcionário da faixa do subspector, ao contrário de Sec.

Ele acrescentou que a quebra de ordem é antes é um ato de desafio claro e recalcitorância em parte da agência de CBI / pesquisador, que transmite sutilmente que eles não se importam ou obedecem à (s) ordem (s) da (s) ordem (s) da Ordem (s) (s) Ordem (s) Ordem (s) Ordem (s) (s) Ordem (s) do Tribunal, o que é uma preocupação séria, também é contrária ao espírito do artigo 21 da Constituição da Índia, que garante a feira Investigações e o consequente julgamento justo.

A agência central foi solicitada e os funcionários do banco que apresentarão esses detalhes antes da próxima data do público, que é 21 de fevereiro de 2025.