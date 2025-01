O tribunal de Estrasburgo condena a Itália: "Ameaça os habitantes de um país de incêndios"

As autoridades italianas ameaçam a vida da população do país de incêndiosA área entre as províncias de Nápoles e Caserta Por décadas, por décadas de interrogatório de resíduos tóxicos, aterros ofensivos e incêndios de lixo.

Isso foi fundado pelo Tribunal Europeu de Direitos HumanosEle receberá parte das dezenas de apelações apresentadas em Estrasburgo por residentes e associações locais: agora A Itália tem dois anos para introduzir medidas para resolver uma situação de emergência em que o aumento de doenças graves e mortes também confirmadas por estudos científicos oficiais.

O tribunal reconheceu Risco suficientemente grave, real e detectável de morte da morte ”que pode ser qualificado como “imediato”. Os juízes também acreditam que “não há evidências suficientes de uma resposta sistemática, coordenada e completa das autoridades que enfrentam a situação do país de incêndios”.

O progresso na avaliação do impacto da poluição foi lento e o descarte ilegal de resíduos não foi suficientemente combatido. Havia uma “comunicação completa e acessível que informou o público sobre riscos potenciais ou reais de saúde e medidas para gerenciar esses riscos. Algumas informações foram abordadas há muito tempo a partir do estado secreto“, Ele escreve um sinal Referindo -se à declaração de que o arrependimento de Carmine Schiavone já foi fornecido à Comissão Ecomafie sobre Intervenção de Resíduos Tóxicos em 1997 (“Menores de vinte anos, todos correm o risco de estar morrendo”), detectar apenas em 2013.

O primeiro a doar hoje Paróquia do pároco Caivana, Don Maurizio PatricielloSempre em primeiro plano nos protestos por recuperação: “Quanta difamação tivemos que passar; Quantas ameaças, zombaria, ofensas. Negenistas, Ignavi, movidos, corruptos, enlameados, mas nos continuamos. Nós convencemos. Vimos nossos olhos. Vimos nossos olhos. É o massacre de nossos países e nossas vidas ”.

Grande satisfação, amargura ao vivo, para candidatos que prestam a sentença de memória das vítimas de poluição. “Eles finalmente tiveram justiça, mas essas vidas nos devolverão”, diz Alessandro Cannavaccuolo, 36 anos, neto de Vincenzo e filho de Mario, dois pastores de Acerry, que primeiro tiveram a coragem de condenar em suas campanhas, exibindo lambs deformados – sem ouvidos ou com um olho – nascido em bandos que comiam grama envenenada e bebiam água contaminada.

A mesma água e produtos desta terra terminaram nas casas da população. Alessandro tio morreu de câncer e não há casos semelhantes nos municípios mais afetados. Em fevereiro de 2021, o promotor de Naples Nord introduziu a documentação mostrando a correlação entre alguns tipos de câncer (especialmente na mama e na leucemia) e um alto grau de poluição ambiental.

Ao longo dos anos, eventos de protesto e pedidos de um ponto de virada radical foram seguidos, isso nunca aconteceu: “Agora temos que atingir anúncios e declarações suficientes, devemos intervir com a recuperação e um projeto novo e específico para iniciar esta área novamente, “Alessandro pergunta.

O Tribunal de Estrasburgo aloca a Itália por dois anos para acabar com o risco e não exclui compensação no futuro em favor da parte ferida: Dependerá do “comportamento dos escritórios do governo” na fila de reparos, enfatiza o advogado CENTONZE VALENTIN, representativo de cerca de setenta candidatos. Oncologista Antonio Giordano, entre os primeiros a condenar o envenenamento por sangue em pacientes com câncer nessas áreas, não tem dúvida: “É uma sentença histórica”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA