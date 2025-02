O tribunal de Goa condena o homem local pelo assassinato de violação das mulheres irlandesas-britânicas Danielle McLaughlin

Quase oito anos depois que Danielle McLaughlin é estuprada e assassinada brutalmente assassinada em Goa, um tribunal na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025) condenou o solitário acusado no caso, um morador local de 31 anos.

Enquanto o escritório do promotor exigia a sentença máxima para o réu Vikat Bhagat, o juiz disse que pronunciaria a quantidade de sentença em 17 de fevereiro.

Em um comunicado, os membros da família McLaughin, que tinham 28 anos na época de sua morte em 2017, disseram agradecer a todos aqueles que se esforçaram para garantir a justiça.

O juiz Kshama Joshi, do Tribunal de Sessão do Distrito e Margao, no sul de Goa, considerou Bhagat culpado de ambos os crimes, disse Vikram Varma, o advogado que representa a mãe da vítima, Andrea Brannigan. Sua mãe está em Goa para testemunhar o veredicto.

O tribunal pronunciará o valor da sentença na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025), disse ele, acrescentando que o promotor exigiu a “sentença máxima” para Bhagat. A sentença máxima nesses casos é a pena de morte.

McLaughlin foi encontrado morto em uma área arborizada da vila de Canacona, no distrito de Goa, no sul de 14 de março de 2017.

“Nossos pensamentos estão com a família hoje. Continuamos a fornecer apoio conforme necessário”, disse a Alta Comissão Britânica em comunicado.

Após o veredicto, os membros da família da vítima também emitiram uma declaração de mídia que foi lida por seu representante. “Nós, como a família e os amigos de Danielle, somos muito gratos a todos os envolvidos em nossa luta pela justiça, a trataram como filha e nós a lutamos incansavelmente por ela”, disse ele.

Eles ficaram agradecidos por seu trabalho duro valer a pena e Bhagat foi declarado culpado de “levar Danielle”, disse a família.

“Perdemos quase oito anos de nossas vidas lutando por Danielle e estamos muito agradecidos por agora começarmos a lamentar sua perda imensurável”, disse o comunicado, observando que McLaughlin aproveitou ao máximo seus 28 anos de vida e vivemos todos os dia. ao máximo.

“Ela era tão amigável e sempre tão feliz que não merecia pelo que cruzou. Estamos muito agradecidos por ter sido capazes de estar aqui pelo veredicto e ver o Goa que Danielle amava tanto”, disse a família “, disse a família”, disse a família “, disse a família”, disse a família “, disse a família”, disse a família “, disse a família”, disse a família “, disse a família”, disse a família “, disse a família”, disse a família “, disse a família”. a família “, disse a família.” A família disse “, disse a família”, disse ele.

De acordo com a folha de cargos apresentada pela polícia de Goa, McLaughlin, que veio de Donegal, no noroeste da Irlanda, estava em uma visita a Goa como turista em março de 2017, quando Bhagat se tornou amigo dela. Ele a matou depois de passar uma noite com ela, de acordo com as acusações.

Danielle foi espancado com uma pedra que resultou em sua morte, disse ele. Seu corpo foi encontrado deitado em uma poça de sangue sem roupas, com lesões na cabeça e no rosto.