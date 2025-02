Um tribunal de Massachusetts restaurou na segunda -feira proteções federais para as baleias de extinção da Nova Inglaterra contra Tangle nas equipes de pesca, anulando um tribunal inferior que anulou a regra federal.

A Associação de Lançamento de Massachusetts havia desafiado o governo do Serviço Nacional de Pescadores Marinhos (NMFs), concluído em 2024, que fechou uma seção federal de água de 200 milhas quadradas entre fevereiro e abril. O severamente em perigo de extinção, caçou quase a extinção durante a era da baleia, freqüenta a área durante esse período. Greves e emaranhados na equipe de lagosta são uma grande ameaça às baleias, que se acredita ter uma população restante de menos de 400.

Um tribunal distrital inferior foi colocado do lado do grupo comercial, governando uma regra de emergência anterior de 2022 ainda não estava em vigor quando um projeto de lei que financiou o governo federal para o ano fiscal de 2023 foi promulgado. Sexta -feira, na sexta -feira, na sexta -feira, 1rua O Tribunal de Apelações do Circuito, em Boston, decidiu que a regra final era consistente com esse projeto de lei de financiamento.

“Como as áreas de velocidade escolar estão sempre em vigor, mas estão apenas em vigor quando a escola está em sessão, a regra de emergência de 2022 para temperar as baleias certas na cunha de Massachusetts também estava em seu lugar em dezembro de 2022”, disse Regina Asmutis-Sila, diretora executiva da Conservação de Whales and Dolphins. “Essa era a intenção do Congresso ao se referir à regra de emergência no idioma da lei de atribuições consolidadas. Somos gratos por o Tribunal de Apelações ter reconhecido.

A decisão é uma boa notícia para grupos de conservação, pois é provável que o Departamento de Interior do Presidente Trump abre grandes extensões de terras públicas e água para o desenvolvimento de petróleo e gás. O recém -confirmado Secretário do Interior, Doug Burgum, disse que tomará essas medidas à frente do departamento, dizendo em sua audiência de confirmação que “vivemos em um momento de uma tremenda abundância”.

A colina se comunicou com a Associação de Lobadores para comentários.

