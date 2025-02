O Tribunal Superior de Bombaim descarta o pedido eleitoral contra a vitória do vice do Congresso Varsha Gaikwad

Líder do Congresso Warsha Gaikwad. Foto do arquivo | Crédito da foto: The Hindu

O Tribunal Superior de Bombaim na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025) rejeitou uma petição eleitoral apresentada contra a vitória do Parlamento do Northern Center for Mumbai (MP) e o líder do Congresso Warsha Gaikwad por seu candidato rival, Asif Ali Siddiquie.

O pedido de Siddi alegou que a Sra. Gaikwad havia participado de más práticas eleitorais durante sua campanha de votação.

Desenhando a petição, um juiz de banco único, a juíza Sharmila U. Deshmukh pronunciou: “As alegações na petição não estabelecem os fatos relevantes e são completamente vagos. A alegação substancial é baseada em uma suposta informação recebida pelo peticionário de sua fonte, cujo nome não foi revelado, e o pedido é verificado como fiel ao seu conhecimento sem revelar a fonte. A leitura de todas as demandas não deixaria de maneira significativa que a petição não revele a causa da ação para questionar as eleições pelos motivos especificados. Além disso, a falta de fornecimento da gravação móvel mencionada na solicitação é equivalente à violação da seção 81 (3) que leva à demissão da petição nos termos da seção 86 (1) da representação da lei da lei da Lei de 1951 (RP).

Levando em consideração que, no pedido eleitoral, as alegações devem ser específicas, precisas e inequívocas de acordo com as disposições da Seção 83 da Lei de RP de 1951, onde a solicitação eleitoral mesmo após a leitura holística de toda a demanda não revela a causa de Ação, é provável que seja demitido, observou os tribunais.

“Depois de ler a demanda, as alegações não divulgam nenhuma causa de ação na subseção (1) da Seção 100 para manter a solicitação eleitoral e, portanto, pode ser rejeitada sob a Ordem VII, regra 11 do Código de Processo Civil (CPC) e, consequentemente, é rejeitado. À luz da discussão anterior, o aplicativo provisório é permitido. O pedido eleitoral é demitido de acordo com a Ordem VII, Regra 11 (a) do CPC ”, ordenou o Tribunal.

O Sr. Siddic foi transferido para o Tribunal Superior, alegando que os folhetos de campanha da Sra. Gaikwad não cumpriram os padrões obrigatórios de impressão e alegaram que o dinheiro foi distribuído aos eleitores em troca de votos.

Representando a sra. Gaikwad, o advogado Texas Deshmukh, disse que a petição não tinha evidências materiais e não explicou a natureza das alegadas promessas falsas feitas em sua campanha e apontou que o peticionário não havia anexado nenhum vídeo para apoiar a reivindicação de engarrafamento e que a reivindicação Dos Boticios e daquele indivíduo nomeado apenas na acusação, um membro da Assembléia Legislativa, Zeeshan Siddiqui, pertencia à facção liderada por Ajit Pawar do Partido Nacionalista do Congresso (PCN), não pelo Partido Gaikwad.

Representando Siddiquiere, Moin Chowdhari, argumentou que os vídeos foram retidos da petição por preocupação com a segurança das testemunhas, mas haviam sido apresentados à polícia e à Comissão Eleitoral e alegou que Gaikwad havia fornecido um falso discurso falso em seus arquivos judiciais .