O Tribunal Superior de Delhi pede ao SSC que analise a viabilidade de retomar os exames em Churachandpur, em Manipur

O Tribunal Superior de Delhi pediu à Comissão de Seleção de Pessoal (SSC), que suspendeu a realização de exames no distrito de Churachandpur, atingido pelo conflito, no estado de Manipur, atingido pelo conflito, por motivos de segurança, que “tome uma decisão informada sobre a detenção do exame no distrito”. .

Em seu Despacho datado de 15 de janeiro de 2025, o Tribunal determinou ainda que, “se o SSC considerar que os exames não podem ser realizados em determinado centro, garantiria que um acordo alternativo fosse feito e que informações sobre o mesmo fossem divulgadas bom. na hora.”

A ordem do tribunal veio na sequência de uma petição da Organização de Estudantes Kuki solicitando instruções ao SSC para restaurar Churachandpur como local de exames para os exames de recrutamento realizados pela Comissão no atual ano letivo e para os próximos exames do próximo ano letivo. .

O SSC suspendeu a realização de exames em Churachandpur, Manipur, devido a questões de segurança.

“A questão questiona essencialmente se as questões de segurança para a realização de exames naquele local foram totalmente abordadas. O SSC afirma ainda que tinha interesse em realizar os exames no referido centro, mas que se absteve de o fazer por razões de segurança”, referiu o Tribunal no seu despacho.

Este Tribunal já havia ordenado ao CSC que realizasse uma avaliação atualizada e apresentasse um novo relatório de situação. O advogado do SSC afirmou que a Comissão enviou uma comunicação ao governo de Manipur em 10 de dezembro de 2024, buscando garantias para avaliar as preocupações de segurança.

Na comunicação, o SSC informou o governo de Manipur sobre os próximos exames que irá realizar, incluindo o exame Constable (GD) 2025, de 4 a 25 de fevereiro de 2025.

A Comissão solicitou ainda ao Governo do Estado que um novo relatório de avaliação sobre a situação terrestre prevalecente em Churachandpur e Ukhrul pudesse ser apresentado o mais rapidamente possível para determinar a viabilidade da realização de exames SSC nestes centros.

Durante a audiência, o advogado que compareceu perante o governo de Manipur afirma que já enviou a sua comunicação ao SSC relativa à avaliação de segurança.

O advogado do peticionário também apresentou uma declaração apresentada por Kuki Inpi Delhi & NCR, afirmando que “Kuki Inpi Manipur e todos os outros órgãos tribais e estruturas de autoridade no controle e/ou colaboração com Kuki Inpi Manipur expressaram repetidamente sua cooperação e vontade de garantir a condução tranquila de todas as competições e exames relacionados ao recrutamento realizados pelo Governo Central e Estadual nos distritos montanhosos de Manipur, incluindo o distrito de Churachandpur.

“Consideramos contrário instruir o SSC a considerar a declaração, bem como o relatório de avaliação alegadamente fornecido ao SSC e a tomar uma decisão informada sobre a condução do exame no distrito em questão”, disse o tribunal.