O Tribunal Superior de Karnataka permite que o time do colégio de Bengaluru realize exames do curso B.Com conforme programado a partir de 13 de janeiro

O ICAI emitiu um cronograma de exames em setembro de 2024 e a Universidade de Bangalore notificou o cronograma em 13 de dezembro, que coincidia com os exames do ICAI. Arquivo | Crédito da foto: K. Murali Kumar.

O Tribunal Superior de Karnataka, em sessão especial realizada no domingo (12 de janeiro de 2025), deu luz verde para a Universidade de Bangalore (BU) realizar exames para o primeiro, terceiro e quinto semestre do curso B.Com conforme o programação, a partir de 13 de janeiro de 2025.

Uma bancada de divisão composta pela juíza Anu Sivaraman e pela juíza MI Arun aprovou a ordem provisória enquanto suspendia a ordem provisória de 10 de janeiro aprovada por um único juiz, que instruiu BU a remarcar as datas dos exames para os cursos de B.Com que coincidiam com as datas de cursos básicos e intermediários conduzidos pelo curso Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) para Chartered Accountants (CA) em toda a Índia.

Embora o tribunal tenha dito que deveria ter sido apropriado para a BU considerar as representações apresentadas pelos estudantes peticionários, que solicitaram uma mudança de datas para B.Com coincidir com as datas dos exames ICAI, disse que o tribunal constitucional não tem poder para reagendar os exames, o que fica a critério do time do colégio.

“A ordem do juiz único para remarcar os exames de cinco alunos, que apresentaram petições, não foi uma interferência adequada”, disse o tribunal ao esclarecer que os exames do curso B.Com continuariam conforme o cronograma original. A audiência posterior sobre o recurso interposto pela BU foi adiada para 13 de janeiro de 2025.

Os peticionários, S. Renu e outros quatro estudantes, apresentaram petição perante o juiz único reclamando que a BU não considerou a sua representação para alterar as datas dos exames B.Com que coincidiram com os exames do curso CA.

Os alunos peticionários estavam matriculados no curso CA ministrado pelo ICAI enquanto cursavam o Bacharelado em Comércio (B.Com) em uma universidade privada afiliada à BU. As provas realizadas pelo ICAI para os exames básico e intermediário do curso de CA, para o qual os peticionários estavam inscritos, foram agendadas entre os dias 11 e 21 de janeiro.

O ICAI emitiu um cronograma de exames em setembro de 2024 e a BU notificou o cronograma de exames em 13 de dezembro com as datas sobrepostas aos exames do ICAI, embora o time do colégio estivesse plenamente ciente do cronograma de exames do ICAI em toda a Índia, argumentou em nome dos peticionários , que havia registrado reclamação na BU no dia 18 de dezembro para alteração das datas dos exames.

O advogado Subramanya R, representando os alunos, afirmou que a BU deveria ter tido em conta o interesse dos alunos na fixação das datas dos exames, salientando que todos os anos as datas dos exames da BU se sobrepõem aos exames do ICAI, que. é um instituto jurídico criado nos termos da lei. do Parlamento, o que afecta negativamente um grande número de estudantes.

Entretanto, o defensor da BU, Siddarth Padmaraj Desai, embora admita que a universidade não tomou qualquer decisão sobre a representação dos alunos peticionários, destacou que a alteração no último minuto do calendário de exames para cinco alunos afetaria cerca de 35.000 alunos do curso B.Com . .