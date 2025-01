O Tribunal Superior de Madras convoca o Secretário do Interior da TN em lapsos na vigilância policial

O Tribunal Superior de Madras convocou o Secretário do Interior de Tamil Nadu, Dheeraj Kumar, na sexta -feira (30 de janeiro de 2025) para informá -lo de vários casos em que a polícia não registrou os primeiros relatórios de informação (FIR) imediatamente ao receber criminal As reclamações, completam a investigação dentro de uma investigação razoável dentro de um tempo razoável ou apresentam os relatórios finais antes que os magistrados jurisdicionais estejam preocupados.

O juiz P. Velmurugan escreveu: “Este Tribunal não sabe se o secretário do governo está ciente da prática ilegal que prevalece no departamento de polícia, o que está causando muitos inconvenientes a pouco litigantes/públicos e, portanto, este Tribunal está dirigindo O Secretário do Interior, Governo de Tamil Nadu, compareceria perante este Tribunal em 31 de janeiro de 2025.

A ordem provisória foi aprovada em uma petição apresentada por P. suctar, 53, uma concessionária de materiais de construção de edifícios em Virugambakkam em Chennai. O peticionário disse que havia tomado uma terra vaga no aluguel há cerca de 12 anos para usá -lo como um Gtown. Em 2007, ele se ofereceu para comprar o imóvel para uma consideração total de ₹ 25 lakh e disse que pagou ₹ 12,5 lakh com antecedência.

No entanto, o proprietário, em um rosto, depois da aceitação do valor antecipado, começou a exigir ₹ 60 lakh antes da execução da escritura de venda, afirmou. O peticionário também disse que havia entrado com uma ação civil em 2013 e obteve uma ordem judicial provisória contra o despejo da propriedade. Em 2015, alguns bandidos atravessaram o Gtown e a propriedade foi danificada, disse ele.

Embora uma FIR tenha sido imediatamente registrada em relação ao ataque, a polícia de Virugambakam não havia concluído a investigação e apresentou um relatório final mesmo após nove anos, reclamou. Por outro lado, o escritório do promotor disse ao tribunal que o FIR foi fechado em 2015, mas o relatório final negativo não compareceu perante o magistrado judicial jurisdicional em questão.

Ele passou pela submissão, disse o juiz Velmurugan, este não foi um incidente isolado. Ele ressaltou que o Tribunal Superior foi inundado com pedidos que buscassem instruções à polícia para registrar o FIR ou concluir a investigação e apresentar os relatórios finais, embora fosse a obrigação legal do pessoal da polícia realizar essas ações sem esperar o judicial ordens então.

O juiz expressou sua angústia de que, mesmo nos casos em que os tribunais emitem instruções específicas para concluir a investigação e enviar relatórios finais, a polícia não obedece às suas ordens. Afirmando que apenas pessoas com meios econômicos poderiam apresentar tais pedidos e obter instruções, o juiz disse que a difícil situação dos pobres era pior.

“Os pobres autores/litigantes, que não podem se aproximar do tribunal devido à má situação financeira/pobreza, estão lutando para obter justiça. Em alguns casos, mesmo após as instruções do tribunal, os policiais não seguem os procedimentos e instruções do tribunal. De uma maneira ou de outra, alguns dos policiais trabalham arbitrariamente e não para o público ”, observou o juiz.