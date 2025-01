O Tribunal Superior de Madras ordena auditoria do Fundo de Compensação de Vítimas de Tamil Nadu em oito prisões centrais

Uma vista da Prisão Central de Vellore. Imagem representacional. Arquivo | Crédito da foto: C. Venkatachalapatia

O Tribunal Superior de Madras na terça-feira (22 de janeiro de 2025) instruiu o Contador Geral de Tamil Nadu (AGTN) a nomear uma equipe de 10 funcionários para realizar auditorias nas oito prisões centrais em todo o estado no que diz respeito ao uso de vítimas de Tamil Nadu . Fundo de Compensação.

Os juízes SM Subramaniam e M. Jothiraman emitiram a ordem após incluir suo motu a AGTN como um dos réus de uma petição de mandado apresentada por um parente de um preso e ordenou a apresentação do relatório de auditoria ao tribunal antes de 30 de janeiro de 2025.

M. Deepalakhsmi de Virudhachalam, no distrito de Cuddalore, apresentou uma petição judicial alegando que seu marido Mudikondan, aliás Senthilkumar, foi condenado em um caso de assassinato em 2015 e sentenciado à prisão perpétua. A sentença foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em 2018.

O advogado do peticionário, P. Pugalendhi, disse ao tribunal que o tribunal de primeira instância ordenou o fornecimento de instalações de classe ‘A’ ao condenado na prisão depois de levar em consideração que ele era presidente do panchayat antes da condenação, avaliador do imposto de renda e que também realizava atividades sociais. serviço.

Alegando que os privilégios de classe “A” concedidos ao marido da peticionária, desde 2015, foram subitamente retirados há três meses, o advogado alegou que até os jornais que lhe foram fornecidos estavam a ser censurados, impedindo-o de ler quaisquer notícias relacionadas com as prisões e tribunais. .

O peticionário também alegou que, embora 20% dos salários devidos aos prisioneiros estivessem sendo deduzidos com o propósito de aumentar o Fundo de Compensação às Vítimas de Tamil Nadu, o fundo não estava sendo utilizado adequadamente para fornecer assistência monetária às vítimas de crimes.

Alegando ter feito uma exigência aos funcionários penitenciários para que estendessem as instalações de classe ‘A’ ao seu marido, além de garantir a utilização eficaz do fundo de compensação às vítimas, a peticionária solicitou instruções ao Ministro do Interior e a outros funcionários para considerarem a sua representação.