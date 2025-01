O Tribunal Superior instrui o CAG a auditar o Fundo de Bem-Estar do Edifício Karnataka e Outros Trabalhadores da Construção

Observando que o valor do Fundo de Bem-Estar da Construção e Outros Trabalhadores da Construção de Karnataka (KBOCWW) está sendo utilizado para atividades não relacionadas ao bem-estar, além de ser usado para fins administrativos que excedem o limite permitido, o Tribunal Superior de Karnataka instruiu o Controlador e Auditor Geral de Índia (CAG) para auditar o fundo e apresentar um relatório ao tribunal no prazo de três meses.

Além disso, o tribunal anulou a notificação do governo estadual datada de 13 de outubro de 2023, que reduzia a assistência financeira aos filhos de trabalhadores da construção registrados que cursavam cursos de graduação e pós-graduação para ₹ 10.000 por ano, de ₹ 30.000 anteriormente para 35.000 por ano.

O juiz M. Nagaprasanna aprovou a ordem ao permitir uma petição apresentada por Amrutha M., estudante de MBA, e Ankitha H., estudante do curso LLB. Elas são filhas de dois trabalhadores da construção registrados, Manjegowda e Harish K., respectivamente.

Os peticionários reclamaram da falta de desembolso e da redução da assistência educacional, afirmando que isso afetava seus estudos. Eles também questionaram a legalidade da redução da assistência educacional quando o Fundo KBOCWW arrecadou cerca de 6.700 milhões de rupias na forma de KBOCWW Cess, que foi depositado em vários bancos e rendeu juros.

“Absoluta bobagem”

O tribunal observou que a assistência educacional reduzida oferecida na notificação de 2023 é igual à assistência prestada em 2011. Observou que “a assistência educacional às crianças pobres deveria apenas aumentar e não diminuir para níveis tão abismais”, ao mesmo tempo que observou que não há razões por que a notificação atrasa o relógio para 2011. Ele chamou de “absoluta bobagem” a alegação do governo de que a assistência educacional foi reduzida devido à indisponibilidade de fundos.

O tribunal disse que quando Rs 6.700 milhões são investidos em depósitos fixos, os juros gerados podem cobrir todas as despesas de frequência educacional dos filhos dos trabalhadores da construção.

Gastos questionáveis

Observando a alegação dos peticionários de que cerca de 1.100 milhões de rupias do fundo foram gastos em “despesas inaceitáveis ​​e inúteis”, incluindo 18 milhões de rupias para cantinas Indira, etc., o Tribunal observou que os relatórios do CAG para o período 2013-19 também levantaram vários problemas. bandeiras contra o governo do estado, revelando muitos casos de má gestão do fundo.

O Tribunal também observou que os juros acumulados sobre depósitos próximos de 7.000 milhões de rupias não são contabilizados. “A ação do Estado, ao tratar os fundos pertencentes aos trabalhadores da construção e seus filhos como propriedade do Conselho, de trocá-los por despesas desnecessárias deve ser interrompida e imediatamente interrompida”, observou o Tribunal.

Entretanto, o tribunal deu liberdade ao Governo para variar a assistência educacional de uma forma que não seja prejudicial ao bem-estar dos trabalhadores da construção e das suas famílias, ao mesmo tempo que instruiu o Conselho a desembolsar assistência educacional a todos os requerentes nos termos desta ordem, sem forçar outros pobres Os peticionários bateram às portas do tribunal.