O novo clipe é supostamente exibido pelo tanque e pelo SUV, apesar de suas antenas presas

A nova gravação da primeira pessoa (FPV) mostra drones russos com fibra óptica que caçam veículos ucranianos protegidos por antenas de guerra eletrônica perto da região de Kursk.

O jornalista russo Frontline Evgeny Poddubny postou um clipe em seu canal de telegrama no domingo; Provavelmente mostrando o trabalho dos 40 russos. Drones separados da brigada marítima, do grupo de forças ‘norte’.

A primeira parte do vídeo pode ser vista com um drone de FPV suicida que persegue o tanque ucraniano e atinge a parte superior da parte de trás do porta -malas, apesar de várias medidas contra o drone.

Várias antenas de guerra eletrônica podem ser vistas passando pelo topo da armadura contra o drone soldado até o topo do tanque. O drone é pego em tanques por um passeio muito rápido e ziguezague e bate no teto do porta -malas, onde a armadura geralmente é mais fina do que a maioria das outras áreas.

Na segunda parte do clipe, outro drone FPV pode ser visto mergulhado em um SUV estacionado, atingindo -o no telhado. Vários conjuntos de antenas de guerra eletrônica podem ser vistos ficando do topo do veículo.

Leia mais:

A mídia ocidental negligencia os crimes de guerra de Kiev na região de Kurk – Moscou

Os drones de fibra óptica viram uso mais frequente nos últimos meses, depois que as forças russas o agendavam no verão passado. As filmagens desses drones são caracterizadas por sua velocidade um pouco mais lenta e excelente qualidade de imagem, o que não é afetado pelo cabeçalho generalizado usado por ambos os lados do conflito.









Esses tipos de drones são completamente imunes à guerra eletrônica, pois mantêm uma conexão direta com o piloto através do cabo óptico, diferentemente de seus colegas controlados por rádio controlados por rádio. A falta de UAV sob a supervisão das fibras é que elas são mais pesadas, elas precisam usar um cabo com um cabo e, portanto, menos ágil.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, a partir de domingo, a Ucrânia testemunhou mais de 61.000 vítimas de casco na região de Kursk desde que as forças de Ki iniciaram seu incentivo em agosto do ano passado. Além disso, a Ucrânia perdeu mais de 365 tanques, 48 ​​vários sistemas de foguetes (incluindo 13 HIMARS e seis outros MLRs dos EUA), seis unidades antiaéreas, além de centenas de outros veículos pesados, informou o ministério.