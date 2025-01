O último episódio de When the Phone Rings recebeu críticas, supostamente propaganda para o conflito israelo-palestiniano

Coreia do Sul, VIVA – Drama Coreano quando o telefone toca exibiu seu episódio final na noite de sábado, 4 de janeiro de 2025 na MBC e Netflix. O drama, interpretado pelos atores Yoo Yeon-seok e Chae Soo-bin, terminou com 12 episódios após ser lançado em 22 de novembro de 2024.

Desde o início da exibição, este drama recebeu uma resposta positiva do público. A história apresentada é muito nova porque não aborda apenas o romance de marido e mulher que guardam segredos um do outro, mas também o conflito entre eles que está ligado ao seu passado.

É uma pena o drama. quando o telefone toca Na verdade, ele recebeu uma resposta negativa no final da transmissão. No episódio 12, há uma cena que supostamente fala sobre o conflito entre Palestina e Israel. Sem indicar claramente o nome do país e alterá-lo para um nome fictício, muitos internautas ficaram indignados porque era muito claro que a cena parecia inverter os factos relativos ao conflito existente.

“O ataque aéreo de Paltima ocorreu em Izmael. Onde cidadãos coreanos foram sequestrados por militantes armados”, disse a personagem Na Yuri no local, citada no domingo, 5 de janeiro de 2025.

A cena de Na Yuri (Jang Gyu-ri) lendo a notícia sobre o conflito imediatamente se tornou viral nas redes sociais.

“MUITO DESAPONTADO. Acabei de assistir #WhenThePhoneRingsEp12, no final do episódio acontece que faz alusão ao conflito entre Palmima ‘atacando’ Izmael. Onde está o último episódio agora?”

Drama quando o telefone toca Sabe-se que é baseado em um web novel com o mesmo título. A decepção do público aumentou quando descobriram que a cena alusiva ao conflito palestino-israelense não constava realmente do romance. Acredita-se que esta seja uma ideia nova trazida pelo diretor Park Sang Woo e pelo escritor Kim Ji Woon na transmissão do drama.

Durante anos, a Faixa de Gaza, na Palestina, foi impiedosamente bombardeada por Israel, juntamente com outros crimes documentados contra a humanidade, incluindo condições que não podem ser melhoradas através de restrições deliberadas à ajuda. Os trabalhadores médicos internacionais em Gaza deram o alarme sobre as violações do direito humanitário internacional cometidas por soldados israelitas em Gaza.

Muitos utilizadores da Internet protestaram imediatamente porque se considerou que a cena distorcia os factos, onde a Palestina era quem recebia os ataques aéreos de Israel. No entanto, cenas do drama parecem mostrar que Israel foi atacado pela Palestina e que cidadãos coreanos foram raptados lá.

“Eu juro que isso tem que se tornar viral??! BOICOTE de dramas, escritores, diretores, PH, etc. Por favor, isso é distorcer os fatos e fazer propaganda maligna, isso é muito sério”, comentaram os internautas.

“Já foi um rebuliço, muita gente viu, gostou do drama, depois disso teve um grande boom, mas na verdade o conteúdo da propaganda no final foi muito inteligente, primeiro você fisgou para que muita gente gostaram e a audiência aumentou, em vez disso trouxeram os sionistas”, disse outro.

“A propaganda pela mídia, redes sociais, etc. falhou, finalmente mudaram para dramas coreanos, tomem cuidado, pessoal. mude para a Palestina”, disse um internauta.