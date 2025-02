O último refém americano de vida liberado do Hamas enquanto o Frail...

O último refém israelense israelense foi um dos três homens divulgados pelo Hamas no sábado, já que o alto incêndio frágil foi adiado, apesar das ameaças do grupo militante palestino no início da semana em que o acordo pode ter mudado.

O Hamas lançou o argentino israelense IAIR Horn, 46 anos, o americano Sagui israelense sagui dekel Chen, 36, e o russo-israelí Alejandro (Sasha) Trouganov no sábado em Khan Youis, forças de defesa israelenses (IDF) confirmado.

Os três homens foram retirados de Kibutz Nir Oz durante o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023 do Hamas a Israel, quando mataram cerca de 1.200 israelenses e levaram cerca de 250 pessoas em cativeiro.

Os três reféns pareciam pálidos e magros, mas não tão ruins quanto o grupo lançado no fim de semana passado, cujas condições físicas causaram preocupações entre as autoridades israelenses.

A IDF disse na manhã de sábado que os três homens “passarão por uma avaliação médica inicial”, enquanto o Gabinete do Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu adicionou Eles vão fazer isso “Participe de sua reabilitação após um longo e insuportável período de cativeiro”.

“Estamos trabalhando em plena coordenação com os Estados Unidos para libertar todos os nossos reféns, os vivos e os falecidos, o mais rápido possível; E eles estão se preparando com total intensidade para o que vem a seguir, de todas as maneiras “, acrescentou o Gabinete do Primeiro Ministro.

Em troca, Israel disse que está lançando 369 prisioneiros palestinos, incluindo aqueles que cumprem a prisão perpétua por ataques contra israelenses, marcando a sexta troca bem -sucedida entre as duas partes desde que o alto incêndio entrou em vigor em 19 de janeiro.

O acordo parecia estar em questão no início desta semana, quando o Hamas ameaçou adiar a libertação depois de acusar Israel de violar os termos do alto acordo de incêndio, incluindo a orientação para os palestinos na faixa de Gaza e, exceto a entrada de abrigos e tendas na guerra

O presidente Trump disse no fim de semana passado e reiterou na segunda -feira que poderia cancelar a alta do fogo impressionante se os reféns restantes não forem lançados no sábado, dizendo que “todo o inferno explodirá”.

Da mesma forma, Netanyahu emitiu um aviso ao Hamas no início desta semana e instruiu os IDFs a se reunirem dentro e ao redor da faixa antes do lançamento do refém.

O Hamas confirmou quinta -feira que o contrato continuaria e liberaria os reféns.

