O UniCredit explode para a Generali e aumenta em torno de 4%

O banco liderou por Andrea Orcel depois que Commerz e Banco BPM abre uma nova frente: com o tempo, acumulou a participação logo abaixo de 4% da Generali. No entanto, não é excluído que possa subir novamente. Diga em breve o que a utilidade fará com que o investimento seja: a seção está aberta e devido à assembléia de Leone poderia Eles representam a agulha de equilíbrio Comparado às listas que podiam ver o MedioBanca, por um lado, e por outro caltagirone e Dolph. A taxa seria acumulada ao longo do tempo, explicada. Nada estratégico. No entanto, é claro que o investimento tem seu próprio valor em conexão com o que é a verdadeira guerra financeira. De qualquer forma, um porta -voz do banco garante: “O Unicredit é destinado a duas operações de Commerz e Banco BPM”.

A não extensão da operação, que é definida como financeira apenas da Piazza Gae Aulentii, reflete na web com um minério de 24, que fala de posições de até 4-5%e encontra alguma confirmação. A taxa foi acumulada ao longo do tempo, explica. Nada estratégico. No entanto, é claro que o investimento tem seu próprio valor em conexão com o que é a verdadeira guerra financeira. De qualquer forma, um porta -voz do banco garante: “O Unicredit está focado em duas operações de Commerz e Banco BPM”. O ministro econômico Giancarlo Giorgetti, em Vares, falou de Risiko em Vares. A oferta de um cartão no papel de um deputado com a presença de MEF, “não há guerra em Roma” em mediobância, é uma operação entre bancos “internacionais” nos quais o Estado tem um “estado de tarefa muito clara para proteger o nacional equipes com instrumentos como o Golden Power ”. Também responde à pergunta do boato de que o governo alemão pediria ao italiano que bloqueie o montanhismo do Unicredit no Commerzbank: “Berlim não requer ajuda da Itália simplesmente porque todo mundo tem suas próprias decisões”. Giorgetti explica ainda melhor qual é a tarefa do governo.

“Certamente, o que eu reconheço a um colega alemão, um colega espanhol e também para o abaixo também é o direito dos governos de se expressar em termos de coisas importantes, como crédito e economia, e, portanto, o que a Alemanha é legítima é legítima, legítima, é legítimo. A Espanha torna legítima, o que os operadores bancários fazem é legítimo, cada um dos quais tem seu próprio papel ”. O tópico de economizar proteção extra Foi ventilado exatamente para a operação iniciada Generali com a Natixis francesaCrie uma amostra de economia gerenciada. Operações registradas pelo conselheiro da empresa selecionadas com a lista de Caltagirone e o antigo grupo do velho. No entanto, a interconexão da história está se tornando cada vez mais complicada se você acha que o Unicredit lançou a OPA para o Banco BPM, que mudou a parcela dos deputados. E a sensação clara é que o jogo é apenas um chute. Enquanto isso, o mercado se concentra em retornar os resultados dos próximos bancos. A Intesa Sanpaolo, o primeiro banco italiano a ver Risiko escalar, abre danças com contas anuais na terça -feira, 4 de fevereiro, quando a conferência de imprensa do CEO Carlo Messina também está planejada. No dia seguinte, o grupo francês Credit Agricola, que é especial observado nesta fase, especialmente por seu papel como acionista da Libra em Banco BPM. Paralelamente sempre em fevereiro está o cofre da alma que aumenta os véus para o número de últimos exercícios.

A semana continua em 6 de fevereiro com os resultados dos parlamentares, que é uma oportunidade para o CEO da Luigi Lovaglia adicionar elementos ao que foi dito em 24 de janeiro, por ocasião da abertura do OPS para MedioBanca. Além disso, a distância entre o valor oferecido por Rocca Salimbeni e o valor atribuído ao mercado: mais de 1,2 bilhão para exigir re -gestão se você quiser que a oferta seja bem -sucedida se os preços de ambos os títulos no quadrado não abordar o assunto. TEle será capaz de obter o CEO da MedioBanca. Alberto Nagel, diga a ele. A oportunidade é apresentar meio ano: na segunda -feira, 10 de fevereiro, chegará ao Conselho de Administração, que já anunciou que considera os deputados de Ops de valor inimigo e destrutivo. Por outro lado, o contrato de consultoria da MedioBanca explorará a operação de 19 de fevereiro. O Banco BPM verá os adesivos dos resultados. Andrea Orcel não perderá idéias sobre como falar sobre como criar seu próprio, e o Commerzbank, que só expandirá apenas as contas na quinta -feira, 14 de fevereiro. De fato, o CEO da Bettina Orlopp conhece a comunidade financeira em Frankfurt no dia do mercado de capitais para ilustrar estratégias futuras, bem como defesa contra o ataque do grupo Piazza Gae Aulenta. Na terça -feira, 11 de fevereiro, no dia do Orcel, o refletor também interromperá o CEO do Banco BPM Giuseppe Castagna, que apresentará a atualização do plano além das contas. Não esperamos por essa data, porque o Unicredit fará o anúncio do governo italiano em ouro para o ouro: é esperado em breve.

